連續6季100局現役第3人　陳仕朋：一直渴望繼續投下去

▲陳仕朋。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將左投陳仕朋在二軍休息數周後歸隊，28日對桃猿投出6局失2分好投，全季累計101.2局，達成連續6個球季都投滿100局的紀錄，成為現役第3人，他坦言，在場上的心態就是「一直渴望投下去。」

投手教練郭勇志指出：「陳仕朋今年固定輪值局數比較多，那段時間有疲勞感先讓他下二軍休息。上一場看起來很正常，距離球季結束還有一段時間，除非身體出狀況，都會讓他在固定輪值。」

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陳仕朋則說：「之前在球季中都會面臨類似情況，比較不同的是，前陣子有遇到腰的問題，比較緊繃一點，但不算受傷。這段時間找防護員放鬆，調整訓練量，仍保持練習。」

陳仕朋2016年加盟義大犀牛（富邦悍將前身），自2019年起每年都維持100局以上的投球局數。郭勇志透露：「他是富邦一直在栽培的本土先發投手，也曾經過一段養成時間，沒有急著昇上一軍，那段時間技術上的成長，都在規劃之內。」

目前現役達成這項紀錄的只有3位投手，包含潘威倫連續8季（2003至2010）與王溢正連續7季（2014至2020），陳仕朋為第3人。他坦言，每個球季達到100局算是一個目標，一開始沒想這麼遠，單純想幫球隊多吃一點局數。

休賽季的訓練累積讓陳仕朋能維持整季體力，他也提到：「其實訓練內容跟別人差不多，每個人特質不同，球速不快有多餘的力量，在場上也一直渴望繼續投下去。」對於未來是否挑戰繼續達成百局，他說：「這是我對自己的期許。」