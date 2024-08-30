沙子宸投完本季最後一戰　搭機返台與U23會合

▲沙子宸 。（圖／啟程國際運動行銷提供）

記者王真魚／綜合報導

運動家1A旅美投手沙子宸30日（台灣時間）先發出戰天使1A，僅投3.2局吞2轟失5分。投完此戰後，沙子宸本季收工，即將搭機返台，與U23中華隊會合。

沙子宸首局只被擊出1支長打，守住局面未失分，但接下來2局遭遇亂流，一登板就連續被敲2安，包括1支三壘長打，失掉1分，三振下一名打者後，又挨了1發2分彈，單局失掉3分。

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3局上半，沙子宸同樣面對首名打者被敲安，再用三振抓下1個出局數，不過又連續挨長打，包括被擊出1發陽春砲。

4局上，沙子宸續投，連續解決2人後退場；此役3.2局投球用球數67球，其中47顆好球，被敲7支安打，包括2轟，失掉5分皆為責失，吞本季第6敗。

沙子宸投完本賽季最後一場先發，接下來將飛回台灣與U23中華隊會合。對於他的角色，有可能擔任一場先發，不過總教練郭李建夫日前表示，還是要等他報到觀察狀況後，再確認投球定位。

其他台灣小將今日投球表現，響尾蛇2A林昱珉對戰水手2A，先發2局被敲 2安打，包括1轟，失掉4分、1分責失，另有4次保送，防禦率4.50。

運動家2A莊陳仲敖，對戰教士2A主投3局，被敲4安打，同樣也被擊出1發全壘打，失掉5分、4分責失，另有1次三振，防禦率2.05。