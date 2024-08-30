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大谷翔平、賈吉誰偉大？貝茲：沒什麼好比

記者王真魚／綜合報導

道奇隊日籍球星大谷翔平（30歲）和洋基隊重砲 「法官」賈吉（Aaron Judge）誰更厲害呢？大谷翔平隊友、外野手貝茲（Mookie Betts）透過節目分享了他的看法。他認為兩人都很偉大，沒什麼好比的。

貝茲受邀參加美國人氣Podcast節目「B/R Walk-Off」，談到：「前不久，有人問我，如果翔平達成50支全壘打和50次盜壘，而賈吉刷新美聯的單季全壘打紀錄，哪一個賽季會更出色？」他接著表示，「我可以理解這個問題，但我認為這問題不公平。」

「因為我覺得兩者可以在同一個領域共存，沒有必要評斷誰比誰更優秀。我們應該欣賞這種些偉業。這些都是偉大的成就，我們不確定是否還能再看到這樣的表現。」貝茲說。

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截至30日賽前（台灣時間），大谷翔平已經累積42支全壘打和42次盜壘，今季還剩下29場比賽。賈吉過去曾創美聯單季全壘打62支的紀錄，而本季已擊出51支全壘打，剩下28場比賽。

貝茲直言，不論是大谷還是賈吉，他們的表現都很不可思議，「棒球界的天賦實在令人驚嘆。我們不必總是把球員進行比較，說誰更好，誰更優秀。我們應該欣賞這一切。這些球員都非常出色，他們上場時總會帶來一些美好的事，當美好的事發生時，我們應該欣賞它，為此鼓掌，不用總是把它視為一場競賽。」

▲▼ 大谷翔平、賈吉 。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝茲認為賈吉和大谷翔平都很偉大 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平賈吉貝茲比較傑出

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