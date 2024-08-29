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本土球員職籃上場時間難擠　顏行書拋「雙向合約」概念

▲T1聯盟頒獎典禮，年度最佳經理人顏行書。（圖／記者林敬旻攝）

▲台啤雲豹營運長顏行書。（圖／記者林敬旻攝）

記者簡名杉／台北報導

台啤雲豹今(29)日於夏季聯賽交手台新戰神，前三節5分落後的雲豹，末節只得9分，最終以61比72吞下敗仗，而雲豹陣中主控高錦瑋日前赴中國挑戰NBL，營運長顏行書強調不擔心他與球隊的磨合狀況，同時也拋出「雙向合約」的概念，認為職籃可以跟SBL合作，讓更多職籃賽場得不到上場時間的本土球員，可以到SBL賽場磨練、找狀態。

顏行書透露，新賽季球隊的教練團將沿用去年以外籍教練查爾斯領軍的教練團，而休賽季加盟中國NBL的主控高錦瑋，顏行書則指出，他會在10月1日歸隊。

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由於休賽季雲豹陣容大搬風，會不會擔心高錦瑋跟球隊的磨合狀況？顏行書強調，「我通常不擔心最優秀的球員，比如說像是克羅馬、威廉斯或者是小高(高錦瑋)，因為以他這樣的年紀跟經歷，會去NBL打球第一個是他自己的慾望非常強，我們也認為更多比賽經驗與面對不同類型的對手對他是有幫助的，所以我們一點都不擔心小高會不會有磨合問題。」

他補充，「就像我們不擔心中華隊的球員去打中華隊一樣，因為最優秀的球員，基本上他就能解決場上不一樣的狀況！」

本次的夏季聯賽，前PLG富邦勇士前鋒林孟學以及前SBL台灣啤酒前鋒陳俊翰加入球隊測試，顏行書表示兩人剛好補上球隊欠缺的本土禁區一環，都有很大的機會留下，目前13位本土球員已經滿額，不會再招募其他本土選手。

不過顏行書指出，13位本土球員加上4位洋將，勢必會壓縮到不少本土球員的上場機會，他認為職籃可以跟SBL合作，效法NBA推出「雙向合約」制度，讓上場時間較少的選手有更多發揮空間，對球員來說也是好事。

關鍵字： 顏行書雲豹高錦瑋雙向合約

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