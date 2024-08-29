運動雲

>

強轟20記ACE上演三盤逆轉勝　鄭欽文：心態更加穩定

▲鄭欽文。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄭欽文。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網女單64強，巴黎奧運女單金牌、「中國一姊」鄭欽文克服首盤慢熱劣勢，鏖戰2小時29分鐘後以6比7（3）、6比1、6比2擊敗俄羅斯小將安德烈耶娃（Erika Andreyeva），鄭欽文將在32強賽事交手德國選手尼邁爾（Jule Niemeier）。

首盤雙方打的非常激烈，鄭欽文開賽發球局被破之後馬上回破予以回應，比分4比4一路戰至6比6平，關鍵搶七安德烈耶娃開局力壓鄭欽文取得3比0領先，隨後再破掉鄭欽文的發球分，以7比3拿下第一盤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

次盤鄭欽文前兩個發球局保發後第四局率先破發得手，取得3比1的領先，隨後完成雙破後鄭欽文在自己的發球勝盤局展現強大的發球能力，連續轟出2記Ace成功保發，以6比1拿下第二盤，將比分扳平至1比1。

決勝盤鄭欽文一上來就成功破發，也讓對手安德烈耶娃氣到摔拍，第七局雙破發得手後取得5比2大幅領先，最後發球勝賽局鄭欽文以再見ACE球結束比賽，晉級32強。

「當你獲得了第一枚金牌後你會長時間保持成功的感覺，」鄭欽文賽後聊到比賽心態時說，「我在澳網就做到了這一點，因為我才剛進入決賽奪金（杭州亞運），這種效果讓我花了很長時間才回到現實」。

鄭欽文說，「我已經有過這樣的經歷，所以這次當我在奧運上取得成功，來到下一場比賽時，我對自己說一切都從零開始，你不再是奧運冠軍了，只要保持謙虛，努力工作並穩住心態，爭取每一場比賽，因為如果你不奮鬥，你很有可能會輸掉」。

關鍵字： WTA美網鄭欽文

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

樂天「火球男」左手要開刀　一軍3洋投暫時不動

樂天「火球男」左手要開刀　一軍3洋投暫時不動

巴黎帕運開幕進場　主持人：中華台北就是台灣

巴黎帕運開幕進場　主持人：中華台北就是台灣

胡智爲1.2局丟6分　台鋼陳飛霖4安MVP：晚上會睡不著

胡智爲1.2局丟6分　台鋼陳飛霖4安MVP：晚上會睡不著

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

兄弟火力全開6比1勝味全　「快樂保拉」重拾笑容：我回來了

兄弟火力全開6比1勝味全　「快樂保拉」重拾笑容：我回來了

泰迪發文「下一站台灣」暗示加盟？味全洋將取捨仍未定案

泰迪發文「下一站台灣」暗示加盟？味全洋將取捨仍未定案

「情緒很難忍得住」　陳晨威開轟落淚：感謝阿嬤保佑我

「情緒很難忍得住」　陳晨威開轟落淚：感謝阿嬤保佑我

蔡鎮宇「平常有做準備」　樂天教頭大讚陳晨威重要一擊

蔡鎮宇「平常有做準備」　樂天教頭大讚陳晨威重要一擊

申皓瑋超時吞三振　鋒總抗議無用沒改判

申皓瑋超時吞三振　鋒總抗議無用沒改判

山口茜才在自家封后今爆冷出局　日本一姐南韓賽首輪0比2敗北

山口茜才在自家封后今爆冷出局　日本一姐南韓賽首輪0比2敗北

男童走警戒線外母親卻沒制止　副站長吹哨怒：可以開玩笑？

熱門新聞

樂天「火球男」左手要開刀　一軍3洋投暫時不動

巴黎帕運開幕進場　主持人：中華台北就是台灣

胡智爲1.2局丟6分　台鋼陳飛霖4安MVP：晚上會睡不著

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

兄弟火力全開6比1勝味全　「快樂保拉」重拾笑容：我回來了

泰迪發文「下一站台灣」暗示加盟？味全洋將取捨仍未定案

讀者回應

﻿

熱門新聞

1樂天「火球男」開刀　3洋投不動

2巴黎帕運開幕進場　主持人：中華台北就是台灣

3胡智爲1.2局丟6分　陳飛霖4安MVP

4練習賽為辜仲諒暫停　精神喊話：絕對不能輸韓國

5「快樂保拉」重拾笑容：我回來了

最新新聞

1不只是艾士特　羅戈也被注意到了

2鄭欽文三盤逆轉強勢晉級美網32強

3艾士特轉隊費太高　起亞虎7月後出手

4艾瓦瑞茲3響砲！　助太空人獲勝

5「女柯瑞」克拉克單季88顆三分彈締造新秀新猷

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

連4棒都短打是什麼水準？　辜仲諒督促中華隊：要能攻不要只靠守

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

陳晨威「情緒很難忍得住」　開轟落淚：感謝阿嬤保佑我

打擊不振考慮找客座打教？　悍將領隊林華韋：需要緣分

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366