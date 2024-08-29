強轟20記ACE上演三盤逆轉勝　鄭欽文：心態更加穩定

▲鄭欽文。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網女單64強，巴黎奧運女單金牌、「中國一姊」鄭欽文克服首盤慢熱劣勢，鏖戰2小時29分鐘後以6比7（3）、6比1、6比2擊敗俄羅斯小將安德烈耶娃（Erika Andreyeva），鄭欽文將在32強賽事交手德國選手尼邁爾（Jule Niemeier）。

首盤雙方打的非常激烈，鄭欽文開賽發球局被破之後馬上回破予以回應，比分4比4一路戰至6比6平，關鍵搶七安德烈耶娃開局力壓鄭欽文取得3比0領先，隨後再破掉鄭欽文的發球分，以7比3拿下第一盤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Erika Andreeva takes the first set off Zheng Qinwen in a tiebreak! pic.twitter.com/BVKrPwKXA0 — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2024

次盤鄭欽文前兩個發球局保發後第四局率先破發得手，取得3比1的領先，隨後完成雙破後鄭欽文在自己的發球勝盤局展現強大的發球能力，連續轟出2記Ace成功保發，以6比1拿下第二盤，將比分扳平至1比1。

決勝盤鄭欽文一上來就成功破發，也讓對手安德烈耶娃氣到摔拍，第七局雙破發得手後取得5比2大幅領先，最後發球勝賽局鄭欽文以再見ACE球結束比賽，晉級32強。

Zheng Qinwen is here to stay! pic.twitter.com/Ngp3Sldg8s — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2024

「當你獲得了第一枚金牌後你會長時間保持成功的感覺，」鄭欽文賽後聊到比賽心態時說，「我在澳網就做到了這一點，因為我才剛進入決賽奪金（杭州亞運），這種效果讓我花了很長時間才回到現實」。

鄭欽文說，「我已經有過這樣的經歷，所以這次當我在奧運上取得成功，來到下一場比賽時，我對自己說一切都從零開始，你不再是奧運冠軍了，只要保持謙虛，努力工作並穩住心態，爭取每一場比賽，因為如果你不奮鬥，你很有可能會輸掉」。