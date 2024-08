強轟20記ACE上演三盤逆轉勝　鄭欽文：心態更加穩定

▲鄭欽文。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網女單64強,巴黎奧運女單金牌、「中國一姊」鄭欽文克服首盤慢熱劣勢,鏖戰2小時29分鐘後以6比7(3)、6比1、6比2擊敗俄羅斯小將安德烈耶娃(Erika Andreyeva),鄭欽文將在32強賽事交手德國選手尼邁爾(Jule Niemeier)。

首盤雙方打的非常激烈,鄭欽文開賽發球局被破之後馬上回破予以回應,比分4比4一路戰至6比6平,關鍵搶七安德烈耶娃開局力壓鄭欽文取得3比0領先,隨後再破掉鄭欽文的發球分,以7比3拿下第一盤。

Erika Andreeva takes the first set off Zheng Qinwen in a tiebreak! pic.twitter.com/BVKrPwKXA0