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「衛冕軍」塞爾提克添猛將！訓練營合約簽下前湖人奇兵華克

▲▼湖人詹姆斯、華克。（圖／CFP）

▲前湖人華克加盟塞爾提克。（圖／CFP）

記者簡名杉／綜合報導

「綠衫軍」波士頓塞爾提克去年賽季勇奪隊史第18座總冠軍，雖然目前休賽季並沒有重大補強，幾乎保持奪冠原班人馬再戰新賽季，而最新消息傳出，將與曾在西區第二輪季後賽打出驚人表現的後衛華克(Lonnie Walker IV)簽下一紙訓練營合約，大大補強鋒線深度。

25歲的華克於2018年選秀會首輪第18順位被聖安東尼奧馬刺選中，在馬刺效力四年後，2022~23賽季轉戰「紫金大軍」洛杉磯湖人，該賽季雖然季初為球隊主力先發，但在交易大限之後逐漸跌出輪替，然而在西區第二輪季後賽交手金州勇士時，華克跳出來當奇兵，他於第四戰末節獨攬15分，率隊逆轉勇士，成為湖人該賽季打進西區決賽的大功臣，連「詹皇」詹姆斯(LeBron James)都對他十分肯定。

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在湖人打出驚奇表現之後，華克並沒有續披紫金戰袍，他在上賽季前以一紙一年200萬美元(約6300萬台幣)加盟布魯克林籃網，整季58場出賽，17.4分鐘場均上場時間，能斬獲9.7分、2.3籃板、1.3助攻，三分球命中率達38.4%。

根據《ESPN》權威記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導指出，在自由球員市場開季乏人問津的華克，將與「衛冕軍」塞爾提克簽下一紙「Exhibit-10」的訓練營合約，力拚開季進入正選陣容。

關鍵字： 華克塞爾提克湖人NBA

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