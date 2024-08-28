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蘇力揚南韓賽逆轉擊落日本二哥　將與李佳豪「台灣內戰」爭8強

▲台灣羽球好手蘇力揚、戴資穎、王子維。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲台灣好手蘇力揚。（圖／資料照）

記者游郁香／綜合報導

世界第33的土銀好手蘇力揚今(28)日出戰超級500系列南韓公開賽首輪，強碰世界第12的日本二哥西本拳太，雙方大戰1小時21分鐘才分出勝負，蘇力揚展現韌性，以16比21、22比20、21比15後來居上，逆轉收下男單16強門票，下一戰將與李佳豪進行「台灣內戰」，爭搶8強門票。

現年22歲的蘇力揚過去曾與日本二哥西本拳太交手過3次，以1勝2敗略居下風，今日再戰，蘇力揚首局下半局以16比14領先後突然遇上亂流，連續失分崩盤，以16比21讓出此局。

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▲▼台灣好手李佳豪遞補參賽，勇闖新加坡賽8強 。（圖／翻攝自Faceboo）

▲李佳豪 。（圖／翻攝自Facebook）

蘇力揚次局又陷入2比9、7分落後，不過他沒有氣餒，在8比14後連拿9分翻轉戰局，率先以20比18取得2個局點，儘管這兩個局點都沒把握住，他仍扛住壓力以22比20收下第2局，並將這股氣勢延續到決勝局，最終以21比15後來居上，鏖戰了1小時21分鐘後辛苦搶下16強門票。

蘇力揚接下來將與世界第30的中租好手李佳豪爭搶8強門票，李佳豪首輪也打了3局才擊敗地主選手全奕陳。蘇力揚與李佳豪過去3次國際賽交手，都由李佳豪勝出，蘇力揚要力拚突破封鎖，不過無論誰贏得16強賽，台灣都已經保底1個男單8強席次。

關鍵字： BWF南韓賽蘇力揚李佳豪

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