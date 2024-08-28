泰迪發文「下一站台灣」暗示加盟？味全洋將取捨仍未定案

▲泰迪IG發文曝光下一站台灣 （圖／資料照、截自泰迪IG） 。

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟前洋投泰迪28日在個人社群分享一張在飛機上的照片，文字寫道「下一站台灣」，很有可能就是準備加盟味全龍。領隊丁仲緯並未證實，僅說新洋投仍有一些程序要走。

泰迪2020、2021年球季效力統一獅，2022年轉戰中信兄弟，先發15場奪5勝6敗，防禦率4.09，因家庭因素於同年7月提前解約離隊。

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離開中職的泰迪，近2年都在墨西哥聯盟出賽，本季在墨西哥聯盟先發10場，拿下4勝2敗，防禦率3.53。

泰迪稍早在個人社群IG限時動態發布一張飛機上的照片，照片中顯示他正準備前往台灣，並在文字中寫道「Next stop - Taiwan」。

據了解，泰迪即將回鍋中職、加盟味全龍。球團主要看中他具有亞洲職棒經驗，且都有在墨西哥聯盟持續出賽。

領隊丁仲緯日前即有透露，球團有在看新洋投，該名洋投效力過中職兩隊，目前不在美職體系，所有線索都指向泰迪。

不過丁仲緯今受訪仍未證實新洋投人選就是泰迪，僅說還是有一些程序要走，包括聯盟照會等。

味全龍目前陣中4名洋投包括艾璞樂、鋼龍、伍鐸和銳歐。面對831洋將大限，球隊將謹慎做出取捨。丁仲緯表示，還是要等新洋投報到後，進一步觀察狀況，再來做最後決定。

味全龍現有4名洋投一軍成績如下