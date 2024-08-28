柯敬賢赴多明尼加常被認成當地人　驚嘆一到九棒都能開轟

▲柯敬賢 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

柯敬賢今年在道奇球團安排下，赴多明尼加夏季聯盟出賽，獲益良多，也交到許多朋友。由於本身是南非混血，外型和身材條線都和拉丁球員類似，他笑說，「我都被認成那邊的人，一直和我說西班牙語。」

柯敬賢以75萬美元（約2421萬台幣）簽約金加盟道奇隊，球團安排他打夏季聯盟，適應投手球速。他透露，在隊上主要是擔任第一棒，「可能我選球比較好，想辦法先上壘。」

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他進一步指出，「這裡一到九棒都可以全壘打，全部都有全壘打的能力，有些感覺個子沒有很高大，還是可以打全壘打，不知道為什麼，他們每個都是怪物。」

柯敬賢跟隨中華隊集訓，備戰下周開打的U18亞青，他希望能夠向日本成功復仇，「去年（U18世界盃）很可惜，就是輸在最後一場，這次想說自己還能打，就是要幫學長報仇，想辦法把冠軍留在台灣。」

這次多了職棒身份出征U18，柯敬賢沒有因此感到更大壓力，「上場就是想辦法把自己該做得做好，不會太刻意去想做什麼。」

去多明尼加有感受到什麼文化衝擊嗎？柯敬賢說，「棒球部分還好，其實他們那邊人都滿好，都很活潑。」他隨後笑稱，「可能我看起來很像他們，總是被認錯，他們一直跟我們講他們的語言，我就跟他們說，我是台灣人。」

雖然是南非混血，柯敬賢表示，自己英文沒有很好，不過球隊都有安排英文課程，「可能就是下午上課，大概半小時到一小時。」

