對移防中外野失望！　海盜克魯茲：仍會盡力做到最好

▲海盜克魯茲（Oneil Cruz）離開游擊防區，轉往中外野。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

海盜昨宣布將陣中主力游擊克魯茲（Oneil Cruz）移防中外野，今天（28日）克魯茲受訪時表示，雖然感到失望，仍會盡力應對挑戰。

職業生涯幾乎全程擔任游擊手的克魯茲，原本希望能繼續在該位置上發揮，但他理解球隊的決定並決心在新位置上表現出色，克魯茲也分享當時收到消息的感想，「這不是好消息，但也不是壞消息，有些事情球員是無法控制的，而這是球隊當時的決定，我會盡我所能做到最好。」

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身高201公分的克魯茲是大聯盟史上最高游擊手，體能雖然勁爆但失誤偏多，因此讓球團認為必須將他移防中外野發揮，但這個決定還是讓克魯茲感到意外，「我從來沒想過會被調離游擊手位置，因為我每天都在努力成為最佳游擊手。」

同時克魯茲也表示，他更希望這個調整能在季後進行，不過總教練謝爾頓（Derek Shelton）認為，一旦做出決定，最好現在就開始執行。

雖然被調離游擊手，但克魯茲對這個變動仍保持積極的態度，表示將全力以赴適應中外野，「我是這樣看待這件事的，我仍然會在球場中央，只是換到外野而已。我需要從心裡抹去我曾是游擊手的想法，並在中外野手的位置上盡我所能。」

克魯茲的態度得到教練團的認可，他們表示將給克魯茲足夠的時間和指導。克魯茲也打算請教同樣從游擊移防外野的教士小塔蒂斯（Fernando Tatis Jr.），他在去年榮獲國聯白金手套、金手套。

▲教士小塔蒂斯（Fernando Tatis Jr.）也曾是游擊手。（圖／達志影像／美聯社）