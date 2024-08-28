運動雲

>

三年兩度美網首輪出局　西西帕斯：我什麼都不是

▲西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。（圖／達志影像／美聯社）

▲西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024美網男單首輪，「希臘男神」西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）以總盤數1比3不敵澳洲選手科基納基斯（Thanasi Kokkinakis）。這次失利是西西帕斯過去三年中第二次在美網首輪慘遭淘汰，比賽結束後他也難掩失落的表示，「與之前的自己相比，我什麼都不是」。

隨著這場比賽的戰敗，今年是西西帕斯自2018年以來首次未能在四大滿貫賽進入半決賽的一年。現年26歲的西西帕斯賽後承認，自己一直遭受一種倦怠的困擾，將今年大部分時間成績不佳歸咎於缺乏他在2021年躋身世界前四時所擁有的那種飢餓感。

「與之前的自己相比，我什麼都不是」，西西帕斯表示，「我記得年輕時的自己，在球場上打球時充滿腎上腺素，感覺生命仿佛依賴於比賽，而這些感覺我覺得已經逐漸消失了，可以說我的穩定性水準不如從前」。

「我記得當時我的專注力達到了巔峰，而這是我感覺最近有所下降的原因，我知道這聽起來很奇怪，但我覺得我需要重新找回當時的飢餓感，而我不是一個會感到滿足或安於現狀的人」，他補充道，「我真的想要重新喚起那種感覺，因為當我能夠在球場上感受到那種感覺時，它給我的網球帶來了很多快樂，我真的不知道為什麼最近幾個月這種感覺會下降，我甚至會考慮說我這樣的感覺已經持續了一到兩年了」。

西西帕斯職業生涯最接近大滿貫冠軍的時刻是2021年法網，當時他在決賽中從兩盤領先的情況下輸給了喬科維奇（Novak Djokovic）。

當被問及是否正在遭受倦怠時，西西帕斯說道，「我不確定，我不是專家，也不是心理學家或精神科醫生，但我之前與一些人談過這個問題，我確實感覺到有一種長期倦怠的存在」。

「自年初以來，我已經感受到了這種倦怠，我覺得這是一種不管你是否停下來，它都會發生的那種倦怠，而且不會僅僅因為度假或遠離球場就能修復或再生，我覺得這種感覺一直存在，無論我是否在打網球」。

關鍵字： ATP美網西西帕斯

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

連4棒都短打是什麼水準？辜仲諒督促中華隊：要能攻不要只靠守

連4棒都短打是什麼水準？辜仲諒督促中華隊：要能攻不要只靠守

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

教練很喜歡的內野變空氣 沈鈺傑無奈浪費時間：但祝福他

教練很喜歡的內野變空氣 沈鈺傑無奈浪費時間：但祝福他

麟洋配台北賽「最後合體」拚獨缺1冠　首輪對手出爐

麟洋配台北賽「最後合體」拚獨缺1冠　首輪對手出爐

「我的狗狗們在哪呀」克迪捂耳興奮嗨喊！隊友汪汪汪相挺

「我的狗狗們在哪呀」克迪捂耳興奮嗨喊！隊友汪汪汪相挺

山口茜才在自家封后今爆冷出局　日本一姐南韓賽首輪0比2敗北

山口茜才在自家封后今爆冷出局　日本一姐南韓賽首輪0比2敗北

起亞虎4.5萬美元挖角艾士特　季後賽受限無法登板

起亞虎4.5萬美元挖角艾士特　季後賽受限無法登板

「戰神減重班」又來了！　蘇奕晉狂瘦14公斤再出發

「戰神減重班」又來了！　蘇奕晉狂瘦14公斤再出發

克迪捂耳忽視吉力吉撈罵髒話　爽飆11K助兄弟1比0完封味全

克迪捂耳忽視吉力吉撈罵髒話　爽飆11K助兄弟1比0完封味全

曾偉喆致勝安、張趙紘炸裂2分砲　U18中華隊6比4勝U23

曾偉喆致勝安、張趙紘炸裂2分砲　U18中華隊6比4勝U23

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

熱門新聞

連4棒都短打是什麼水準？辜仲諒督促中華隊：要能攻不要只靠守

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

教練很喜歡的內野變空氣 沈鈺傑無奈浪費時間：但祝福他

麟洋配台北賽「最後合體」拚獨缺1冠　首輪對手出爐

「我的狗狗們在哪呀」克迪捂耳興奮嗨喊！隊友汪汪汪相挺

山口茜才在自家封后今爆冷出局　日本一姐南韓賽首輪0比2敗北

讀者回應

﻿

熱門新聞

1辜仲諒：連4棒都短打是什麼水準？

2練習賽為辜仲諒暫停　精神喊話：絕對不能輸韓國

3第9輪變空氣 沈鈺傑：有點浪費時間

4麟洋配台北賽「最後合體」拚獨缺1冠

5克迪：我的狗狗在哪呀　隊友汪汪相挺

最新新聞

1陳雨菲申請排名保護　恐缺席年終賽

2拉杜卡努美網首輪慘遭淘汰

3台鋼雄鷹選秀6人都加盟　黃子豪簽約金460萬

4「蒙古刺客」白薩與台鋼獵鷹換新約

5許皓程正式接任戰神總教練

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

打擊不振考慮找客座打教？　悍將領隊林華韋：需要緣分

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

陳連宏「正名」打擊教練　林華韋：責任會不一樣

雅英應援熱翻獲球迷借電扇　秒幫隊友吹風降溫超貼心♥

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366