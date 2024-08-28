三年兩度美網首輪出局　西西帕斯：我什麼都不是

▲西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024美網男單首輪，「希臘男神」西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）以總盤數1比3不敵澳洲選手科基納基斯（Thanasi Kokkinakis）。這次失利是西西帕斯過去三年中第二次在美網首輪慘遭淘汰，比賽結束後他也難掩失落的表示，「與之前的自己相比，我什麼都不是」。

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Thanasi Kokkinakis scores the upset of Stefanos Tsitsipas. pic.twitter.com/JRbNGxmzCM [廣告]請繼續往下閱讀... August 27, 2024

隨著這場比賽的戰敗，今年是西西帕斯自2018年以來首次未能在四大滿貫賽進入半決賽的一年。現年26歲的西西帕斯賽後承認，自己一直遭受一種倦怠的困擾，將今年大部分時間成績不佳歸咎於缺乏他在2021年躋身世界前四時所擁有的那種飢餓感。

「與之前的自己相比，我什麼都不是」，西西帕斯表示，「我記得年輕時的自己，在球場上打球時充滿腎上腺素，感覺生命仿佛依賴於比賽，而這些感覺我覺得已經逐漸消失了，可以說我的穩定性水準不如從前」。

コキナキスに負け1回戦敗退のチチパス、正直すぎるスランプ発言

シーズン終了した方が良いと言うファンも負けた事よりこの方がショックです。



US Open: Stefanos Tsitsipas says he's burned out after early exit https://t.co/1inuYIjPXM — YSchaki (@84chaki) August 28, 2024

「我記得當時我的專注力達到了巔峰，而這是我感覺最近有所下降的原因，我知道這聽起來很奇怪，但我覺得我需要重新找回當時的飢餓感，而我不是一個會感到滿足或安於現狀的人」，他補充道，「我真的想要重新喚起那種感覺，因為當我能夠在球場上感受到那種感覺時，它給我的網球帶來了很多快樂，我真的不知道為什麼最近幾個月這種感覺會下降，我甚至會考慮說我這樣的感覺已經持續了一到兩年了」。

Sad to see Stefanos Tsitsipas going through this mental, emotional & physical agony on the @atptour

Tennis is a brutal sport & there is too much of it. Constant pressure, expectations, doubters & haters exacerbate this burn-out. Having a caring supportive team is so important. https://t.co/h4DQuYv1V2 pic.twitter.com/GINGhtRbmX — TennisHYPEMedia (@TennisHypeMedia) August 27, 2024

西西帕斯職業生涯最接近大滿貫冠軍的時刻是2021年法網，當時他在決賽中從兩盤領先的情況下輸給了喬科維奇（Novak Djokovic）。

當被問及是否正在遭受倦怠時，西西帕斯說道，「我不確定，我不是專家，也不是心理學家或精神科醫生，但我之前與一些人談過這個問題，我確實感覺到有一種長期倦怠的存在」。

「自年初以來，我已經感受到了這種倦怠，我覺得這是一種不管你是否停下來，它都會發生的那種倦怠，而且不會僅僅因為度假或遠離球場就能修復或再生，我覺得這種感覺一直存在，無論我是否在打網球」。