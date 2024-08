三年兩度美網首輪出局　西西帕斯：我什麼都不是

▲西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024美網男單首輪,「希臘男神」西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)以總盤數1比3不敵澳洲選手科基納基斯(Thanasi Kokkinakis)。這次失利是西西帕斯過去三年中第二次在美網首輪慘遭淘汰,比賽結束後他也難掩失落的表示,「與之前的自己相比,我什麼都不是」。

隨著這場比賽的戰敗,今年是西西帕斯自2018年以來首次未能在四大滿貫賽進入半決賽的一年。現年26歲的西西帕斯賽後承認,自己一直遭受一種倦怠的困擾,將今年大部分時間成績不佳歸咎於缺乏他在2021年躋身世界前四時所擁有的那種飢餓感。

「與之前的自己相比,我什麼都不是」,西西帕斯表示,「我記得年輕時的自己,在球場上打球時充滿腎上腺素,感覺生命仿佛依賴於比賽,而這些感覺我覺得已經逐漸消失了,可以說我的穩定性水準不如從前」。

「我記得當時我的專注力達到了巔峰,而這是我感覺最近有所下降的原因,我知道這聽起來很奇怪,但我覺得我需要重新找回當時的飢餓感,而我不是一個會感到滿足或安於現狀的人」,他補充道,「我真的想要重新喚起那種感覺,因為當我能夠在球場上感受到那種感覺時,它給我的網球帶來了很多快樂,我真的不知道為什麼最近幾個月這種感覺會下降,我甚至會考慮說我這樣的感覺已經持續了一到兩年了」。

Sad to see Stefanos Tsitsipas going through this mental, emotional & physical agony on the @atptour

Tennis is a brutal sport & there is too much of it. Constant pressure, expectations, doubters & haters exacerbate this burn-out. Having a caring supportive team is so important. https://t.co/h4DQuYv1V2 pic.twitter.com/GINGhtRbmX