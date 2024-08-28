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美媒分析季後自由市場　「紐約內戰」搶索托起標價160億

▲索托（Juan Soto）。（圖／達志影像／美聯社）

▲索托（Juan Soto）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

洋基強打索托（Juan Soto）季後將成為自由球員，《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）發文分析今年自由市場，預估索托的起標價為「5億美元（約新台幣160億）」。同時，內文也提到日職羅德「令和怪物」投手佐佐木朗希被視為世上最有天分的投手，但今年季後的動向仍不明朗。

索托今年已經敲出單季新高的37轟，保送109次為聯盟最多，被三振僅91次，並且守備還有平均以上的表現。因此據帕桑表示，業界人士評估索托起標價為5億美元（約新台幣160億），屆時各隊都有可能爭取索托，但業界認為最終會演變成「紐約內戰」，洋基與大都會勢必會拼命爭取他。

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內文提到，洋基不能失去索托，如果洋基今年贏得自2009年以來的首座冠軍，那洋基不可能讓他離開；但如果他們在季後賽早早出局，失去他只會讓洋基處境更糟。

但大都會也虎視眈眈，他們也需要1位強打者，而他們的老闆科恩（Steve Cohen）非常重視數據，他也知道球員30歲之後可能會開始退步，而索托今年10月才滿26歲，還要效力4個賽季才到30歲，讓他成為大都會的首要目標。

同時，帕桑也提到22歲的佐佐木朗希去年曾傳出希望透過入札制度挑戰大聯盟，但最終無法如願以償，主要還是因為大聯盟國際球員未滿25歲只能簽小聯盟合約，羅德也無法賺取高昂的入札金。而今年佐佐木朗希防禦率2.45為生涯最差，不過成績仍是菁英級別，77局投球中，送出91次三振、25次保送、被打2支全壘打。

因此帕桑認為，目前還不清楚佐佐木朗希季後能否挑戰大聯盟，關鍵在羅德願不願意讓佐佐木朗希提前使用入札制度，如果羅德同意的話，那佐佐木朗希挑選球隊的關鍵並不是錢，因為各隊的國際簽約金對佐佐木朗希來說可以忽略不算，各隊需要用其他方法吸引佐佐木朗希。

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球洋基大都會索托日職佐佐木朗希

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