44歲老將重回大聯盟！4度效力紅襪　希爾：能夠回來真棒

▲44歲老將左投希爾（Rich Hill）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

44歲的老將左投希爾（Rich Hill）8月中與紅襪簽下小聯盟，今天（28日）就被紅襪升上大聯盟，這也是他第4度效力紅襪，他也表示，「感覺很好，能夠回來真棒。」

根據大聯盟官網報導，希爾2005年登上大聯盟，生涯繳出90勝73敗，防禦率4.01的成績，去年球季結束後他就有意繼續征戰賽場，但是他為了陪伴孩子，前往孩子所在的少棒球隊執教。

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現在少棒聯盟季賽結束了，他也準備回到自己的賽場，剛好紅襪投手群因傷病所苦，因此希爾在18日與紅襪簽下小聯盟合約，並在3A投2局後就回到大聯盟，展開他的大聯盟生涯第20賽季。

希爾在休息室面帶微笑的表示，「感覺很好，能夠回來真棒。我們度過一個很棒的夏天，我一直保持狀態，抓住機會。」

這是希爾第4次效力紅襪，首次加入紅襪是2010年，當時他30歲，剛從傷病復出，並從先發轉型為後援；2015年他再度回到紅襪，並擔任先發角色，4場先發防禦率僅1.55；2022年希爾為紅襪先發26場，拿下8勝7敗，防禦率4.27的成績。

當希爾被問到為何會相信自己44歲的「高齡」仍能在大聯盟競爭，他這麼回應，「我認為是球從我手中投出的感覺，我知道我在小聯盟只投了幾局，但打者的反應、變化球的走向、速球的生命力，以及執行的方式都讓我覺得一切都還在。」

希爾也分享經驗，「經驗是最好的老師，它讓你從不同視角看待事情，例如耐心和時間的理解。將自己從結果中剝離，並專注於當下，這是一個漫長的過程，而我們擁有今天，這令人興奮。」

紅襪總管布雷斯洛（Craig Breslow）、總教練柯拉（Alex Cora）對希爾都很熟悉，因此這次合作對雙方來說都非常順利，柯拉表示，「他願意做任何事情，我們知道他能解決左打者，他看起來狀況很棒。」