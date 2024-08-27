池恩齊吞K自責摔棒　鋒總拍拍頭鼓勵：不要生氣

▲陳金鋒安慰池恩齊 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將27日4比2勝樂天桃猿，擺脫4連敗困境。此役端出25歲以下的年輕打線，總教練陳金鋒認為大家都做得不錯，「當然還可以更好。」其中9局上，已經繳出雙安的池恩齊在最後打席吞下三振，他氣到摔球棒，鋒總也上前安慰，「我叫他不要生氣。」

悍將今天賽前做出異動，打擊教練改為陳連宏，打線則以25歲以下選手為主，先發9人僅李宗賢、申皓瑋以及高國麟超過25歲。

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打線前5局受到對方先發陳克羿壓制，僅靠一次保送上壘，一直到6局才有安打；7局再趁對方不穩、換投串連攻勢，高國麟擊出致勝安率隊逆轉。

陳金鋒賽後表示，陳克羿控球相當好，不過進入第6局後沒有這麼穩，攻擊有把握到機會，「前5局也是被對方拉著走。」

對於年輕選手們今天的表現，鋒總說，「還可以啦，但應該可以更好，像是短打、推進一些戰術，這方面應該可以更好，當然這些東西都是需要經驗累積。」

他強調，每位選手角色不同，理解場上狀況後，要想辦法頂住壓力執行任務，「有這些經驗後，對未來都會有幫助。」

9局上1出局二壘有人，連2打席擊出安打的池恩齊再次上場打擊，這次遭到三振，他氣到摔棒子，走回休息室時，陳金鋒上前拍了他的頭，給予鼓勵。

和池恩齊說了什麼？陳金鋒說，「我叫他不要生氣，等一下還要守備，主要是自責沒有做好，大家都很想努力幫助球隊，畢竟現在狀況不好，都會想盡自己最大能力去幫助球隊，表現不好，當然會對自己不滿意，我覺得這是好事，會在意就是好事，這是一個企圖心。」

擺脫4連敗困境，陳金鋒坦言，近期太多遭到逆轉比賽，團隊士氣難免受到影響，但至少都有想辦法維持，「不管狀況怎麼樣，大家都很努力。」

