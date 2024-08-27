U23首局灌5分6比2擊敗新北市　王順和年紀第二大要展現自信

▲U23陳冠穎。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

U23中華隊27日以「野手完整陣容」出戰與新北市成棒隊的練習賽，最終以6比2獲勝，剛報到的王順和敲安打貢獻打點，他坦言，經過近期克魯茲教練協助調整有幫助。

中華隊首局由邱鑫掃二壘安打展開攻勢，曾昱磬補上安打，排第4棒王念好選到保送，何恆佑、王順和、黃柏叡接連安打，單局灌進5分奠定勝基；7局下替補上陣的劉俊緯掃出二壘安打，靠隊友滾地球攻下分數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

先發投手台鋼新秀黃子豪投2局、富邦新秀陳品宏接替2局都無失分，台體大投手呂昱廷中繼失2分。總教練郭李建夫表示，「黃子豪球速看最後一周能否衝刺，呂昱廷配球精準度及失投球要更注意。」

此戰跑壘戰術較為積極但執行力有限，郭李建夫坦言：「擊球度和跑壘積極度不錯，自己有抓盜壘機會時有點猶豫需要修正，暗號執行也要再適應一下。」

王順和維持中職賽季的手感，之前沒有遇過外籍打擊教練克魯茲，近期向他多討教，獲得提點顯現在打擊表現上，他說：「最主要是講打擊的觀念，盡量把球往中間打。」

前次披上國家隊戰袍是2019年奪U18世界盃冠軍，來到U23中華隊與同梯的何恆佑合體，年紀也是陣中第二大，他坦言：「心態很不一樣，需要帶領球隊。」守備位置也不同，當年拿到最佳三壘手，這次則改為外野角色。

面對短期賽事，經過U18洗禮，他認為：「不要想太多，該做的就做出來，盡量幫助球隊，避免因一個打席打不好就洩氣，把自信心拿出來。」