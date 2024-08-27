「無敵鐵金剛」劉俊緯恢復神速加入U23　被隊友虧：有練過很硬

▲U23劉俊緯。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍劉俊緯日前挨富邦後援投手富藍戈「火球」觸身球，卻恢復神速馬上正常出賽，獲得「練武奇才」、「無敵鐵金剛」的稱號，他將在U23中華隊扮演中心棒次角色。

劉俊緯坦言：「一開始被砸中時，就像葉總（葉君璋）說的，我也以為會斷了。還好沒有傷到骨頭，只有瘀青，現在已經可以揮棒，只有用力按的時候會痛。」獲得不少稱號，劉俊緯笑言：「以前高中跟隊友玩的時候會打同樣的部位，他們都虧我，有練過所以比較『硬』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉俊緯如期向U23中華隊報到，保險起見首戰沒有讓他在27日練習賽排在先發，總教練郭李建夫確保他的狀況，將安排替補上場。離開母隊前，葉總提點他打擊和守備的小細節，也鼓勵他放膽去做。

經歷過U18世界盃，相隔一年再披上中華隊戰袍，劉俊緯透露：「U18比較緊繃一點，有了當時的經驗，現在可以比較平常心面對，更放得開。」U23世界盃陣中包含林佳緯、邱鑫、王念好等，都是過往一起拼戰過的U18戰友，他坦言：「以前很有革命情感，很開心再一起打拼。」

加入U23中華隊，被賦予中心棒次的任務，劉俊緯說：「打幾棒都一樣，盡量不要出局，把基本功做好。」