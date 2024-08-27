鋒總認蔣智賢守備問題下二軍　王苡丞「類投球」失憶升一軍先DH

▲王苡丞。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將近期苦吞4連敗、落入墊底，球團為拯救戰績，稍早宣布教練團異動，另外，昨日將蔣智賢下放二軍，今再拉上「成德大王」王苡丞。總教練陳金鋒透露，會先安排他以指定打擊上場。至於昨天被下放二軍的蔣智賢，陳金鋒直言，他有受傷情形，導致守備丟球有些問題，就讓他下去二軍多練習。

王苡丞本季首度升上一軍，今年在二軍出賽42場，繳出34支安打、3轟，打擊率0.279。為爭取出賽空間，他加練外野，本季在二軍也已外野為主，鎮守外野25場、一壘則出賽17場。

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陳金鋒透露，其實王苡丞今年在傳球上有些問題，「類似失憶，但沒有失憶這麼嚴重，主要是有一些恐懼，導致傳球不是那麼準。」為減輕他的壓力，球團安排他移防外野，「希望讓他沒有這麼大的壓力，找位置轉換一下腦袋，有慢慢越來越好了。」

蔣智賢上周作客統一獅，守備出現瑕疵，包括面對隊友張育成的傳球，未能確實接住，甚至遲遲未起身去撿球。球團昨天趁休兵日將他下放二軍。

陳金鋒坦言，「智賢因為受傷，守備上丟球有些問題，就讓他多練習。」王苡丞今天上來一軍後，預計擔任指定打擊，一壘則由高國麟鎮守。