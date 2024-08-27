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U18日本隊「全甲子園明星」備戰亞青　監督點出台、韓是勁敵

▲▼U18日本隊監督小倉全由。（圖／侍JAPAN官網）

▲U18日本隊監督小倉全由。（圖／侍JAPAN官網）

記者楊舒帆／綜合報導

U18亞洲盃將於9月2日在台灣開打，日本隊在夏季甲子園結束後選出18人名單，監督小倉全由點出台灣、韓國是必須警戒的球隊。

U18日本代表隊在近日展開集訓，隊長由報德學園的間木步擔綱，提到去年日本高中代表隊在世界盃奪冠一事，他表示「我們這一代也想奪冠並延續這一傳統。」

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小倉全由曾在2012年擔任U18日本隊監督，該年在韓國舉辦世青賽，日本隊以第6名作收。在日大三高校執教期間曾打造強打部隊，且兩度奪全國冠軍。他說，「雖然有人說日大三的小倉是『只會強打的教練』，但要在亞洲盃取勝，推進壘包也很重要，必須善用腳程。」

這次日本隊名單都是參加過今年夏季甲子園的球員，小倉全由解釋，「並非必須從甲子園中選擇，我們挑選了能穩定守備也能兼顧打擊的選手。」他也指出，警戒的對手有台灣與韓國。

U18日本隊集訓後馬上與近畿大學進行練習賽，由報德學園的今朝丸裕喜先發，首局因隊友失誤而失2分，隨後馬上反攻，兩出局後宇野真仁朗、花田悠月、石塚裕惺、徳丸快晴連續4安打攻下2分扳平。

今朝丸裕喜第2局無失分，田崎颯士、桜井椿稀、間木步陸續登板都壓制對手，戰成平手7局下徳丸快晴再度建功，敲出再見安打以3比2獲勝。

關鍵字： U18亞洲盃日本隊台灣韓國

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