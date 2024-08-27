NBA金塊扣將改穿32號紀念驟逝哥哥　胸前刺青「DG」有洋蔥

Aaron Gordon is set to change his jersey number from 50 to 32 this season in tribute to his older brother Drew, who passed away this past May, per @EtienneCatalan







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記者游郁香／綜合報導

NBA金塊扣將戈登(Aaron Gordon)新賽季將改披32號戰袍，這是他哥哥德魯(Drew Gordon)的背號，兄弟倆關係緊密，德魯卻在今年5月31日遭逢車禍喪生，戈登6月時在胸前刺上哥哥名字的縮寫「DG」，意味著哥哥活在他的心中，未來他也將身披德魯的背號，兄弟以另一種方式一起在場上拚戰。

6呎9吋(約205公分)的德魯比戈登年長5歲，過去就讀加州大學洛杉磯分校(UCLA)和新墨西哥州大學，他在2012年NBA選秀會落選，不過在G聯盟的兩季，每場都繳出雙十數據，2014-15賽季效力德拉瓦87人，場均能砍13分、10.6籃板，該季他在G聯盟籃板榜排名第9，並在賽季最後1個月繳出場均18分、17.3籃板，獲得登上NBA的機會，替七六人出賽9場，場均上場近8分鐘，能得1.9分和2籃板。

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▲金塊扣將戈登將驟逝哥哥德魯的名字縮寫刺在胸前 。（圖／翻攝自IG／aarongordon）

德魯生涯多數時間都在海外發展，曾到法國、義大利、俄羅斯、日本、烏克蘭和波蘭等地打球，他與弟弟戈登感情非常好。今年5月31日，德魯在俄勒岡州克拉克馬斯縣與另一輛車相撞而喪生，享年33歲。

悲痛的戈登在今年6月7日分享了自己胸前的新刺青，上面刺著哥哥的名字縮寫「DG」，他寫道，「哥哥透過我而活著。」

美國《CBS體育》今(27)日報導，戈登新賽季將捨棄原本的50號球衣，改穿哥哥德魯生涯常披的32號戰袍，藉此紀念英年早逝的哥哥。這是戈登職業生涯第3次更換球衣背號，他在魔術的7個賽季穿的是00號球衣，轉戰金塊後因為00號和0號都已經有人使用，於是改穿50號。

▲金塊扣將戈登（左）的哥哥德魯（右）車禍過世。（圖／翻攝自IG／xtragordonary32）