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NBA金塊扣將改穿32號紀念驟逝哥哥　胸前刺青「DG」有洋蔥

記者游郁香／綜合報導

NBA金塊扣將戈登(Aaron Gordon)新賽季將改披32號戰袍，這是他哥哥德魯(Drew Gordon)的背號，兄弟倆關係緊密，德魯卻在今年5月31日遭逢車禍喪生，戈登6月時在胸前刺上哥哥名字的縮寫「DG」，意味著哥哥活在他的心中，未來他也將身披德魯的背號，兄弟以另一種方式一起在場上拚戰。

6呎9吋(約205公分)的德魯比戈登年長5歲，過去就讀加州大學洛杉磯分校(UCLA)和新墨西哥州大學，他在2012年NBA選秀會落選，不過在G聯盟的兩季，每場都繳出雙十數據，2014-15賽季效力德拉瓦87人，場均能砍13分、10.6籃板，該季他在G聯盟籃板榜排名第9，並在賽季最後1個月繳出場均18分、17.3籃板，獲得登上NBA的機會，替七六人出賽9場，場均上場近8分鐘，能得1.9分和2籃板。

▲▼金塊扣將戈登將驟逝哥哥德魯的名字縮寫刺在胸前 。（圖／翻攝自IG／aarongordon）

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▲金塊扣將戈登將驟逝哥哥德魯的名字縮寫刺在胸前 。（圖／翻攝自IG／aarongordon）

德魯生涯多數時間都在海外發展，曾到法國、義大利、俄羅斯、日本、烏克蘭和波蘭等地打球，他與弟弟戈登感情非常好。今年5月31日，德魯在俄勒岡州克拉克馬斯縣與另一輛車相撞而喪生，享年33歲。

悲痛的戈登在今年6月7日分享了自己胸前的新刺青，上面刺著哥哥的名字縮寫「DG」，他寫道，「哥哥透過我而活著。」

美國《CBS體育》今(27)日報導，戈登新賽季將捨棄原本的50號球衣，改穿哥哥德魯生涯常披的32號戰袍，藉此紀念英年早逝的哥哥。這是戈登職業生涯第3次更換球衣背號，他在魔術的7個賽季穿的是00號球衣，轉戰金塊後因為00號和0號都已經有人使用，於是改穿50號。

▲▼金塊扣將戈登的哥哥德魯車禍過世。（圖／翻攝自IG／xtragordonary32）

▲金塊扣將戈登（左）的哥哥德魯（右）車禍過世。（圖／翻攝自IG／xtragordonary32）

關鍵字： NBA金塊戈登Drew Gordon

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