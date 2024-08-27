古林睿煬留不住了嗎？統一獅樂見其成 期待出征12強再拚身價

▲古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／綜合報導

統一獅本土投手古林睿煬今年投出穩定成績，年底旅外機會濃，統一獅已經做好把他送出國的心理準備，球團領隊蘇泰安表示，目前球季只走到一半，當然還是以季賽為主，不過對於古林睿煬旅外一事，球隊樂見其成，「我們會給予祝福。」

古林睿煬化身賽揚 挑戰隊史15年來首位防禦率王

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古林睿煬上周日迎來本季第17場先發，對富邦悍將7.2局只被擊出4支安打，飆出9次三振、1次四壞球保送，奪本季第7勝；今年投球局數達到103局，已經改寫生涯新高。

值得一提的是，古林睿煬本季以1.66的防禦率高居聯盟榜首。自2009年潘威倫之後，統一獅還未有本土投手奪下防禦率王。如果古林能持續穩定表現，他很有可能成為隊史15年來的首位本土防禦率王。

▲栗山英樹曾在明星賽結束後拜訪統一獅球團以及古林睿煬經紀團隊。（圖／記者李毓康攝）

旅外夢近 火腿積極鎖定



古林睿煬一步步展現本土王牌實力，旅外夢也不遠了，今年底有很大的機會成功旅外。目前日職不只一隊調查，以火腿最為積極，早在上半季便展開接觸；其中首席棒球總管栗山英樹在7月受邀出席中職明星賽，並在明星賽結束後拜訪獅球團以及古林睿煬經紀團隊。

上周日先發之前，古林睿煬的經紀代表和獅領隊蘇泰安見面，據悉，就是進一步談古林睿煬的旅外事宜。事實上，雙方已多次會面，了解目前有多少支球團對古林有興趣。火腿展現十足誠意，包括提出未來與獅隊其他交流的可能性。

火腿只是對古林有興趣的多支日本球隊之一，對於上周末與古林睿煬經紀代表碰面，蘇泰安表示，雙方確實有談一些事情，不過目前球季都還在進行中，還是會以球賽為主，「有機會的話，會進一步再交流。」

▲統一獅隊領隊蘇泰安。（圖／統一球團提供）

獅隊樂觀其成 歡迎大家來談

蘇泰安直言，古林睿煬能受到國外球團青睞，球團樂見其成，「有這樣的機會，代表他的實力是受到肯定，當然如同我剛所說，現在還在球季中，針對一些交流，球季結束後才會有進一步確認。」

對於目前以火腿最為積極，蘇泰安強調，不會只和單一球隊洽談，「這一階段，我們是保持開放態度，不會刻意說鎖定誰。」

期待金孫出征12強拚身價 農場培育下一王牌

古林睿煬有望旅外，獅隊確實已做好心理準備，是否會擔心影響投手戰力？蘇泰安認為，若古林睿煬旅外，相信總教練對於戰力自有盤算，包括栽培二軍新秀，期待培養下一個本土王牌。

「古林本身有挑戰旅外的意願，球團絕對全力支持。」蘇泰安表示：「 希望古林能在下半季繳出更亮眼的成績，不僅助球隊提升戰績，也能獲得外界的高度肯定。」年底還有重要的12強賽事，也期待古林有機會能參加，拚出更好身價。

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▲球團也期待古林睿煬出征12強。（圖／記者林敬旻攝）