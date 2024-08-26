小蠻牛美網前扭傷狀況曝　談球王辛納禁藥風波：相信乾淨體育

▲西班牙小蠻牛艾卡拉茲。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

年僅21歲的「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)已手握4座大滿貫金盃，今年將挑戰第2度在美網封王，位列男單第3種子，未料他開打前夕扭傷了腳踝，他今(26)日受訪時透露，應該不是嚴重問題，相信自己能以100%的狀態應戰，他也回應了球王辛納(Jannik Sinner)的禁藥風波，直言情況很複雜。

艾卡拉茲今年7月成功衛冕溫網男單冠軍，收穫個人第4座大滿貫金盃，他生涯4度挺進大滿貫決賽都封王，至今仍保持100%的勝率，只有瑞士天王費德勒(Roger Federer)擁有比他更長的連勝紀錄(7勝0敗)。

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艾卡拉茲2年前曾在美網奪冠，今年美網開打前夕，卻傳出他因腳踝受傷而退出訓練，他今日受訪時強調，終止訓練是出於小心起見，在訓練後的幾小時，他沒有感到任何不適，「我認為這不是什麼嚴重的問題。我們會在接下來幾天好好照顧腳踝，並且會格外謹慎。」

▲西班牙小蠻牛艾卡拉茲。（圖／達志影像／美聯社）

艾卡拉茲說，「我認為這只是一個驚嚇時刻，但我確信我會以100%的狀態參加比賽。」

被問到義大利23歲球王辛納(Jannik Sinner)的禁藥風波，艾卡拉茲則回應，「對他來說，這確實是一個非常艱難的時刻。」他直言情況很複雜，他只能說出自己知道的部分，「嗯，我相信乾淨的體育，所以我對這件事了解不多。我相信我們不知道的事情還有很多，無論是在團隊內部還是其他方面。」

「但如果他們讓辛納繼續比賽，肯定是有原因的，他們說他是無辜的。所以這就是我知道的全部，也是我能說的一切。」

▲西班牙小蠻牛艾卡拉茲、義大利球王辛納。（圖／達志影像／美聯社）

辛納今年3月在印地安泉大師賽被驗出微量的氯替醇(一種可用於增強肌肉質量的類固醇)，它是一種被禁用的合成代謝類固醇；8天後，辛納再次檢測仍呈陽性，不過由於他「挑戰成功」，得以續出賽，他強調自己沒有做錯任何事。

國際網球誠信機構(International Tennis Integrity Agency)上周宣布，違禁物質是辛納接受物理治療時「無意吸收」進入體內，因此裁定免禁賽，但他將失去印地安泉4強賽的排名積分和獎金。