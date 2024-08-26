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戴資穎重返世界第3、周天成回到第9　麟洋配獲年終賽資格

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎上周在日本公開賽再次傷到左膝而退賽，打進4強仍進帳7700的積分，據《Statminton》公布的最新世界排名，小戴本周積分來到90471，擠下西班牙名將馬琳，重返世界第3。一哥周天成奪下日本賽亞軍後，再次登上世界第9，創下1年來最高排名；另外，麟洋配確定取得年終賽門票。

▲▼台灣球后戴資穎直落2晉級日本賽4強。（圖／badminton photo提供）

▲台灣球后戴資穎。（圖／badminton photo提供）

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戴資穎在巴黎奧運後僅休2周就轉戰超級750系列日本公開賽，在雙膝傷勢未癒的情況下，仍連3場直落2過關晉級4強，但她8強賽為救球再次傷到左膝，當下表情十分痛苦，咬牙打完該場比賽後，隔日就宣布退賽，緊急返台接受治療和檢查。

▲▼台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

戴資穎挺進日本賽4強進帳7700的積分，總積分從上周的89971變成90471，重返9萬大關，擠下遭逢右膝前十字韌帶斷裂的西班牙名將馬琳，回到了女單世界第3。不過小戴再次受傷，今年結束就要封拍的她，接下來還會出戰哪幾站賽事，成了未知數。

台灣一哥周天成昨(25)日在日本公開賽決賽不敵法國19歲小將拉尼耶(Alex Lanier)，收下亞軍得到9350的積分，世界排名來到第9，創下個人自2023年8月以來的最高排名。小天的年終賽積分則為71720，是本季首位突破7萬大關的男單選手，高居年終賽積分榜首位。

另外，在巴黎奧運完成男雙2連霸的李洋、王齊麟，本周仍名列世界第9，儘管李洋已是「待退」的狀態，不過麟洋配在巴黎奧運摘金，直接取得年終賽門票，李洋日前已表達參賽意願，12月的年終賽可能成為他的引退賽。

▲▼ 巴黎奧運戴資穎,麟洋配返國-李洋,王齊麟 。（圖／記者黃克翔攝）

▲李洋、王齊麟。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： BWF羽球戴資穎周天成麟洋配李洋王齊麟

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