戴資穎重返世界第3、周天成回到第9　麟洋配獲年終賽資格

BWF World Ranking

Women's Singles

27 August 2024



Tai Tzu Ying ???????? rises 1 spot to #3 and Han Yue ???????? goes up to #7 after #JapanOpen2024.

Katethong ???????? and Ongbamrungphan ???????? go up 2 spots to #11 and #12, new career high for Katethong. #Badminton pic.twitter.com/DnkYMFpsHC — Statminton (@Statminton) August 25, 2024

記者游郁香/綜合報導

台灣球后戴資穎上周在日本公開賽再次傷到左膝而退賽,打進4強仍進帳7700的積分,據《Statminton》公布的最新世界排名,小戴本周積分來到90471,擠下西班牙名將馬琳,重返世界第3。一哥周天成奪下日本賽亞軍後,再次登上世界第9,創下1年來最高排名;另外,麟洋配確定取得年終賽門票。

▲台灣球后戴資穎。(圖/badminton photo提供)

戴資穎在巴黎奧運後僅休2周就轉戰超級750系列日本公開賽,在雙膝傷勢未癒的情況下,仍連3場直落2過關晉級4強,但她8強賽為救球再次傷到左膝,當下表情十分痛苦,咬牙打完該場比賽後,隔日就宣布退賽,緊急返台接受治療和檢查。

▲台灣羽球一哥周天成。(圖/路透)

戴資穎挺進日本賽4強進帳7700的積分,總積分從上周的89971變成90471,重返9萬大關,擠下遭逢右膝前十字韌帶斷裂的西班牙名將馬琳,回到了女單世界第3。不過小戴再次受傷,今年結束就要封拍的她,接下來還會出戰哪幾站賽事,成了未知數。

BWF World Ranking

Men's Singles

27 August 2024



Chou Tien Chen ???????? rises 1 spot to #9 and Alex Lanier ???????? leaps up 9 spots to #20 after #JapanOpen2024. Christie ????????, Lee Zii Jia ????????, Li Shi Feng ???????? all rise 2 spots. #Badminton pic.twitter.com/LRXrMsouU6 — Statminton (@Statminton) August 25, 2024

台灣一哥周天成昨(25)日在日本公開賽決賽不敵法國19歲小將拉尼耶(Alex Lanier),收下亞軍得到9350的積分,世界排名來到第9,創下個人自2023年8月以來的最高排名。小天的年終賽積分則為71720,是本季首位突破7萬大關的男單選手,高居年終賽積分榜首位。

Race To Finals 2024

Men's Singles

27 August 2024



Kodai Naraoka ???????? leaps 6 places to #6 and Kenta Nishimoto ???????? goes up 3 places in #RaceToFinals2024 after #JapanOpen2024.

Viktor Axelsen ???????? qualifies for BWF World Tour Finals 2024. pic.twitter.com/a6eA8HL1d3 — Statminton (@Statminton) August 25, 2024

另外,在巴黎奧運完成男雙2連霸的李洋、王齊麟,本周仍名列世界第9,儘管李洋已是「待退」的狀態,不過麟洋配在巴黎奧運摘金,直接取得年終賽門票,李洋日前已表達參賽意願,12月的年終賽可能成為他的引退賽。

▲李洋、王齊麟。(圖/記者黃克翔攝)