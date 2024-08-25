笑談當兵有趣經歷　白曜誠：怎麼有人X光片肚子破一洞

▲領航猿球星白曜誠化身老窩咖啡迪卡儂中和店一日店長。（圖／老窩咖啡迪卡儂中和店提供）

記者簡名杉／新北報導

PLG桃園璞園領航猿主力後衛白曜誠前陣子入伍服12天補充役，日前正式退伍，他今(25)日出席一日店長活動分享當兵趣聞，笑說在檢查的時候看到臨兵的X光片肚子的部位有一個黑黑的洞，而那位鄰兵檢查完畢之後，連自己也不解，用台語直呼，「哪會破一空？」讓白曜誠覺得十分荒謬、好笑。

除了鄰兵趣聞之外，白曜誠也談到這12天的入伍心得，他透露，「基本上就是教一些基本動作，就是立正、稍息然後蹲下那些，前面可能比較累，後面就會比較輕鬆一點，因為畢竟12天他們也不能教太多東西，算是一個我覺得蠻新的體驗。」但他還補了一句，「就是裡面其實蠻無聊的。」

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休賽季期間球隊選進位置重疊的國體大後衛陳力生，白曜誠並不認為他會壓縮到自己的空間，反而認為是良性競爭，「選力生進來，也是幫助我們球隊，可能我或(關)達祐還有整個後衛群有一些比較新的挑戰，我們當然是為了團隊勝利去做努力，其實不太會覺得說什麼力生來會壓縮到自己的時間，大家就是為了球隊、為了勝利去做努力。」

由於當兵的因素，使得自主訓練的時間比隊友少了一些，白曜誠表示，退伍後自己就開始找自己的技術教練、重量教練積極訓練、加強，加上新賽季球隊還要征戰東超，期盼能把自己的整體體能、技術以及投籃表現都拉起來，為新賽季做準備。