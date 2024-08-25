哈勒戴6下敲超前二壘安　金鶯連兩天逆轉太空人奪勝

▲哈勒戴（Jackson Holliday） 。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

金鶯今天（25日）在主場交手強敵太空人，比賽前段一直處於落後的金鶯在6局下半迎來轉機，2022年狀元郎J.哈勒戴（Jackson Holliday）在兩出局滿壘的時候敲出清壘的二壘安打，一棒幫助球隊將比分超前至3比2，終場金鶯就以1分差贏球，連續兩天在主場上演逆轉秀。

1局上半，太空人奧圖維（Jose Altuve）就咬中金鶯先發蘇亞雷斯（Albert Suarez）一顆失投的93英里速球，一棒扛出左外野幫助球隊先馳得點取得1比0領先；6局上半則是輪到佩尼亞（Jeremy Pena）展現長程火力，他鎖定一顆偏低的曲球轟出一發陽春彈，太空人將領先優勢擴大至2比0。

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主場金鶯則是在6局下半予以反擊，韓德森（Gunnar Henderson）、希門尼斯（Eloy Jimenez）與考瑟（Colton Cowser）敲安形成滿壘後下一棒哈勒戴把握住太空人史考特（Tayler Scott）一顆掉不下去的指叉球，夯出一支清壘的二壘安打，壘上打者全部回來，金鶯將比分反超至3比2，終場金鶯就以1分差贏球，連續兩天在主場上演逆轉秀。

「我們最近打擊有點彆扭」，哈勒戴賽後說道，「因此，連續取得兩場勝利顯然對建立勢頭非常有幫助」。