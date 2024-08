哈勒戴6下敲超前二壘安　金鶯連兩天逆轉太空人奪勝

▲哈勒戴(Jackson Holliday) 。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

金鶯今天(25日)在主場交手強敵太空人,比賽前段一直處於落後的金鶯在6局下半迎來轉機,2022年狀元郎J.哈勒戴(Jackson Holliday)在兩出局滿壘的時候敲出清壘的二壘安打,一棒幫助球隊將比分超前至3比2,終場金鶯就以1分差贏球,連續兩天在主場上演逆轉秀。

1局上半,太空人奧圖維(Jose Altuve)就咬中金鶯先發蘇亞雷斯(Albert Suarez)一顆失投的93英里速球,一棒扛出左外野幫助球隊先馳得點取得1比0領先;6局上半則是輪到佩尼亞(Jeremy Pena)展現長程火力,他鎖定一顆偏低的曲球轟出一發陽春彈,太空人將領先優勢擴大至2比0。

