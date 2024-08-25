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U17女排奪第4教練吳明恒滿意　點出經驗不足、放不開

▲中華U17女排世錦賽奪第四。（圖／FIVB提供）

▲中華U17女排世錦賽第四作收。（圖／FIVB提供）

記者簡名杉／綜合報導

24日(台灣時間25日)在祕魯舉行的世界U17女排錦標賽，中華女排與義大利爭奪季軍，女將們先盛後衰以25比19、17比25、20比25、22比25，總比分1比3惜敗，但獲得第4名仍締造中華排球歷史的新紀錄，賽後教練吳明恒指出，來到世錦賽這舞台，選手們經驗稍嫌不足，想贏但被對手追上會害怕輸，心態還不夠好，當對手破解發球策略後，球員們沒辦法大膽改變發球球路，進而打得較放不開。

過去凡是國際排球總會(FIVB)舉辦的分齡與不分齡世錦賽中，中華男、女排從未叩關4強，最佳成績是2009年世界U21女排錦標賽以及1999年世界U19男排錦標賽第5名，這批中華女排參加首屆U17世錦賽，在8強戰打敗強敵巴西前進4強，寫下台灣排球歷史。

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賽後不少球員們都淚灑球場，吳明恒透露，比賽中局數被追平就有球員落淚，這顯示台灣球員們得失心比較重，畢竟以國內環境要參加這樣的舞台很不容易，比起歐美隊伍在成人等級都是世界頂尖，台灣排球先天條件不足，要打進世界太過於競爭，才會如此在意世錦賽這舞台。

陣中攻擊手邱凡綺指出，季軍戰打起來感覺跟前幾場不同，大家有點悶悶的，場上比較像各打各，不知道怎麼幫忙，而吳明恒則認為，球員們真的表現很不錯，進4強後可能壓力太大，賽後也鼓勵球員們已經達到理想成績，這只是場球賽，要累積經驗，持續訓練為了更長久的未來。

▲中華U17女排世錦賽奪第四。（圖／FIVB提供）

▲中華U17女排世錦賽第四作收，攻擊手邱凡綺(左)。（圖／FIVB提供）

吳明恒特別點名舉球員張庭瑋進步很多，可以快速吸收教練給予的觀念突破困境，張庭瑋直說很開心能來到世界級的舞台，對方攔網都很高，觸球機會最多的她要想得比平常更多，想不到可以到世界級的比賽還拿到第4名，有為國爭光的感覺，但還是會想站上頒獎台。

▲中華U17女排世錦賽奪第四。（圖／FIVB提供）

▲中華U17女排世錦賽第四作收，舉球員張庭瑋。（圖／FIVB提供）

回顧整個U17世錦賽旅程，邱凡綺坦言還可以更好，起初大家會因隊友把情緒放在場上受到影響，到後面慢慢改善，畢竟她們是現在台灣排球U17最強球員，唯有拚才可以跟世界抗衡，張庭瑋也很慶幸有這機會，看到不同國家的球風。

雖然沒能帶走季軍，U17世錦賽第4名已是台灣排球史上參加各項排球世錦賽最佳，吳明恒期待未來可以還能再破紀錄，邱凡綺更直言，「我們已經約定要一起變強，這次拿到第4，未來我們同一群人會繼續努力，為台灣打下更好的成績。」

關鍵字： 女排排球U17吳明恒

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