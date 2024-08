今永昇太7局好投、鈴木誠也雙響　小熊14比2轟垮馬林魚

▲鈴木誠也。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

芝加哥小熊今天(25日)客場挑戰邁阿密馬林魚,小熊陣中重砲手鈴木誠也上演單場雙響砲,本季17、18轟出爐;而先發右投今永昇太也繳出7局優質先發,兩人雙雙幫助球隊最終以14比2轟垮馬林魚奪勝,而今永昇太本季第10勝也手到擒來。

Seiya sends one out and we're up 1! pic.twitter.com/3N1buWrY45