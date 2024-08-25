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今永昇太7局好投、鈴木誠也雙響　小熊14比2轟垮馬林魚

▲鈴木誠也。（圖／路透）

▲鈴木誠也。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊今天（25日）客場挑戰邁阿密馬林魚，小熊陣中重砲手鈴木誠也上演單場雙響砲，本季17、18轟出爐；而先發右投今永昇太也繳出7局優質先發，兩人雙雙幫助球隊最終以14比2轟垮馬林魚奪勝，而今永昇太本季第10勝也手到擒來。

1局上半客隊小熊發動攻勢，鈴木誠也咬中馬林魚菜鳥先發貝洛佐（Valente Bellozo）偏高89英里的速球，一棒扛出中外野形成陽春砲，幫助球隊先馳得點取得1比0領先。3局上鈴木誠也再度展現長程火力，他逮中貝洛佐一顆83英里失投的卡特球敲出446英尺超大號2分砲，本季第18轟出爐，小熊3比0領先。

投手方面，今永昇太先發主投7局耗費99球，被敲出4支安打包括諾比（Connor Norby）與亨斯利（David Hensley）2發陽春砲失掉2分，賽後防禦率降至3.08，在隊友全場17安與4轟的火力支援下，順利收下本季第10勝。

「我能夠進入第七局，但我的目標是嘗試進入第八局，」今永賽後透過翻譯說道。「我的投球計畫是想辦法投出預計目標，然後繼續前進」。

▲今永昇太。（圖／路透）

▲今永昇太。（圖／路透）

「過去幾場比賽我的球看的很好，」鈴木誠也透過翻譯表示，「今天沒什麼特別的，只是結果很好，我只是想繼續保持。鈴木誠也在過去七場比賽中擔任指定打擊後開始擔任右外野手，「參與其中顯然要容易得多」，他補充說道，「你會感受到比賽的動力」。

關鍵字： MLB芝加哥小熊邁阿密馬林魚今永昇太鈴木誠也

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