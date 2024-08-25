兄弟捕手胡孟智出征U23彭政閔給鼓勵　陳智弘交代「小老師」任務

▲U23中華隊胡孟智。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟新生代捕手胡孟智將出征U23世界盃， 兄弟二軍總教練彭政閔和投捕教練陳智弘都有交代，希望他能好好加油繳出好表現，還有一個任務是要帶領今年選秀選進兄弟的捕手陳九登，擔任他的蹲捕小老師。

8月初才知道入選中華隊，胡孟智收到通知嚇一跳，他說，「當天賽後看手機，突然發現被加入中華隊群組，同時球隊管理也告訴我入選中華隊，有點嚇到。」繼去年U18世界盃之後，又要投入國際賽，他坦言，「感覺差不多，當作二軍的比賽，不要有太多壓力。」

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出發前受到兄弟教練與隊友的鼓勵，胡孟智說，「大家都跟我說加油，恰哥（彭政閔）告訴我別想太多，做好自己該做的事。」陳智弘教練則交付任務，今年兄弟選秀第七輪選進開南大學捕手陳九登，他透過替補入選U23，胡孟智說，「教練要我先教他一些在兄弟學到的動作，讓他提前一起做。」

胡孟智今年在二軍機會不多，僅出賽29場，打擊率.273，首轟已經出爐。他坦言，「在二軍期間，打擊收穫滿多的，請教許皓銘教練，因為力量上跟別人不同，他給我的建議是，把球打強，盡量上壘。」

自認守備需要多加強，胡孟智感受到職棒打者跑壘的企圖心，針對盜壘阻殺的接球、拿球動作需要改善，這部分需要多加磨練。他也希望自己至少守備能力要提升，若打擊狀況不佳，也要以守備爭取機會，才能延續更長的生涯。