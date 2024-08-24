海外移訓後旅外夢更堅定　「火球男」黃仲翔：不管美、日都想挑戰

▲U23黃仲翔。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／新北報導

懷有旅外夢想的「火球男」黃仲翔，跟隨U23中華隊到海外移地訓練，感受到自己的渺小，也更堅定了向更高層級挑戰的決心。

談到此次移地訓練時，黃仲翔分享道，「收穫太多了！學到了投打對決時如何跟打者周旋，控球的角度，觀察打者的習性。還有，均速很重要，要精進變化球的犀利度，不能像在台灣一直催球速。」

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在美國對NCAA大學明星隊的比賽中，黃仲翔先發3.2局被轟出全壘打，共失2分，最快球速約153公里。他坦言：「看到他們打球方式很不一樣，在場上不嚴肅但有自己的想法，放輕鬆而不隨便，這點做得很好。」

這場比賽雖然表現不佳，但加深了黃仲翔對旅外的決心。他坦言，「有點不服氣，應該有很多球可以三振，還是有些球被裁判影響，我還是希望可以挑戰更高的層級。他們的環境是適者生存，表現不好就搭飛機回家，隔天還是有人能替補，不缺一個人。我深刻感受到自己沒有想像中強，在世界棒球中，是很渺小的存在。」

除了對決美國打者外，黃仲翔在捷克棒球周時也首次對決日本隊。他透露，「投起來沒有像美國隊這麼難，但他們在速度上很積極，更具拚勁。」

通過長時間集訓和比賽，黃仲翔學會了如何調整身體狀況，以隊友王宇傑為榜樣。他說，「我都跟著王宇傑一起練，他有自己的調整方式。跟他一起做，身體狀況維持得很好。我沒有打過連續的比賽，不知道如何調整，包括身體恢復等，都從他身上學到很多。」

黃仲翔高三在王貞治盃催出生涯最速155公里，受到不少國內外球探關注，U23世界盃是爭取旅外身價的好機會，但黃仲翔表示，「先做好本分，不要因為太想表現而一直催球速。突破球速這件事，在比賽中是順其自然的。」談到未來發展，他也說，「其實不管美國或日本都想去挑戰。」

U23教練周宗志觀察到黃仲翔在這段時間的成長，他說，「相信看到不同等級的打者，能讓他知道自己要加強的地方。最後一場對荷蘭的比賽中，他的決勝球都有投出來，均速達到94英里。」