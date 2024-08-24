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快訊／大谷翔平再見滿貫砲！締造史上最速「40轟、40盜」

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇24日（台灣時間）迎戰光芒，大谷翔平轟出再見滿貫全壘打，本季第40轟，此戰還達成40盜，率隊7比3獲勝，達成「40轟、40盜」，史上第6人、日本第1人。

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1局上卡米內羅（Junior Caminero）從道奇先發投手米勒（Bobby Miller）開轟率光芒先馳得點，光芒2局上再發動攻勢，莫雷爾（Christopher Morel）轟出兩分砲，本季第21轟出爐，幫助光芒拉開至3比0。

大谷翔平擔任首棒指定打擊，1局下第一打席敲一壘飛球，4局下第二打席敲出游擊滾地球，跑出內野安打，隨後跑出盜壘成功，本季第40盜出爐，弗里曼（Freddie Freeman）敲高飛球，也讓大谷翔平推進到三壘，不過留下殘壘，道奇4局結束以0比3落後光芒

道奇5局下由艾德曼（Tommy Edman）敲安打開啟攻勢，拉克斯（Gavin Lux）選到保送，赫南德茲（Enrique Hernandez）轟出3分彈，一棒扳平為3比3，逼得光芒換上第二任投手拉夫拉迪（Richard Lovelady），大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）都擊出游擊滾地球結束攻勢。

道奇7局下兩出局後，赫南德茲敲出安打，大谷翔平第三打席擊出二壘滾地球。9局下史密斯（Will Smith）觸身球保送，艾德曼掃出安打攻佔得點圈，羅哈斯（Miguel Rojas）執行短打，靠保送攻佔滿壘，大谷翔平轟出再見滿貫砲，以7比3獲勝！

大谷翔平達成「40轟、40盜」，成為史上第6人，這是第126場出賽，打破名將索里安諾（Alfonso Soriano）在2006年以147場比賽達標的速度。

 

關鍵字： 大谷翔平紀錄道奇40轟40盜

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