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TSR彰化站將成「賽車祭典」！亞洲超好手齊聚爭冠

▲去年度總冠軍鄭力升傷癒復出拚彰化站封王，年僅11歲小將國立和玖(後排中)在第二站就奪下4MB-A組冠軍，7歲天才車手陳子龍奪雙料冠軍。（圖／TSR提供）

▲去年度總冠軍鄭力升傷癒復出拚彰化站封王。（圖／TSR提供）

記者簡名杉／綜合報導

迎接20周年的TSR全國機車錦標賽，將在24、25日兩天於彰化溪湖賽車場舉行「夏的賽車祭典」，帶來今年的最後一站賽事，賽車祭典將展現出前所未有的規模與熱情，邀請來自亞洲各國20多位頂尖選手齊聚一堂，參加這場為期兩天的賽車盛會。本場比賽將包括統規賽在內，超過380台次車輛參賽，象徵著TSR在全球賽車界的影響力與吸引力正持續增長，也將決定出今年台灣各組車王歸屬！

24日周六的比賽將以打檔車為主，在競爭最激烈的BIKE A組屬打檔車錦標賽的頂級組別，一直以來都是所有車迷的焦點。本賽季，老將鄭力升在第四站復出後立即封王，展現了他作為王者的實力。但本次比賽，他將面臨來自台灣、泰國及日本頂尖選手的強力挑戰，包括此前拿下分站冠軍的「小熊」黃俊陽，以及在日本地位崇高的實力老將岡田義治。

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此外，還有來自泰國的年輕小將Peerapong Luiboonpeng及本賽季全年出賽的Atith Kunghae和Theetawat Kunphoo，都試圖來台灣踢館，鄭力升能否延續勝利，再次登上最高頒獎台，或是外國選手奪下頂級組的冠軍寶座，值得期待。

▲去年度總冠軍鄭力升傷癒復出拚彰化站封王，年僅11歲小將國立和玖(後排中)在第二站就奪下4MB-A組冠軍，7歲天才車手陳子龍奪雙料冠軍。（圖／TSR提供）

▲年僅11歲小將國立和玖(後排中)在第二站就奪下4MB-A組冠軍。（圖／TSR提供）

BIKE B組今年以「最強高中生」蔡永順的崛起為亮點，年僅16歲的他在本賽季中已取得連續兩站的冠軍，顯示出強大的潛力。最終站，蔡永順將再度面臨來自眾多經驗豐富選手的挑戰，包括來自菲律賓的實力好手Archie Cereno Alibong，以及去年在台灣引來大批粉絲的菲律賓網紅車手MotoDeck，還有女子新秀Lumapas Salonga Glory Anne Camille等多人的挑戰。

許多小將參賽的4MB組，今年在第二站登場以完全無敵封王的年僅11歲日本小將國立和玖也將再度來台展現超齡的車技，台灣小將則由邱家兩兄弟洋洋、浩浩，以及其他台灣老將再度來挑戰這位日本小車神；其次，在排氣量及車身最大的組別300BIKE組還邀請到世界級的現役山葉廠隊選手、年僅17歲的山根昇馬來台參賽，將為台灣的選手及車迷帶來絕對值回票價的觀賽體驗。

第二天25日以全球速克達賽事最高殿堂為主，競爭最激烈等級最高的125A組賽事中，今年的前兩場比賽分別由詹博堯和游瑋倫奪下冠軍，這也是他們兩人首度在該組別中奪冠，但這次將有來自菲律賓和日本的六位好手同場較勁，台灣選手要把冠軍留在台灣的壓力不小。

而在125B組中則出現新星對決，特別是剛升上來的鄭德明和翁克熙兩位一年級生，表現令人矚目。他們在本賽季中分別取得過亞軍及第四名的佳績，顯示出強大的潛力，最終決戰中，他們將面對上一站勇奪三冠的蘇利宸及其他實力堅強的學長們，這場比賽將是新星與老將的對決。

▲去年度總冠軍鄭力升傷癒復出拚彰化站封王，年僅11歲小將國立和玖(後排中)在第二站就奪下4MB-A組冠軍，7歲天才車手陳子龍奪雙料冠軍。（圖／TSR提供）

▲7歲天才車手陳子龍奪雙料冠軍。（圖／TSR提供）

至於在可愛的JUNIOR組一直是TSR賽事中最受歡迎、收視率最高的組別，年僅7歲的陳子龍熱愛騎車，在本賽季的比賽中只要有上場的機會都會參賽，並已分別在JUNIOR 1及JUNIOR 2兩個組別奪冠，成為最年輕的雙料冠軍。最終戰中，他將再次挑戰自我，參與兩個組別的賽事，期待能再度奪下雙料冠軍。

關鍵字： TSR機車彰化檔車速可達

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