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快訊／王子維苦戰76分鐘逆轉未果　不敵日本一哥無緣日本賽4強

▲▼台灣「羽球王子」王子維。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣「羽球王子」王子維。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣「羽球王子」王子維昨(22)日在超級750系列日本公開賽16強鏖戰91分鐘，上演驚天大逆轉，擊落日本好手常山幹太，今(23)日換交手日本一哥奈良岡功大，爭搶男單4強門票，以13比21讓出首局，次局21比19扳回1城，決勝第3局，王子維下半局一度反超3分，無奈局末遇上亂流，最終以16比21逆轉未果，總局數1比2落敗無緣4強。

世界第21的王子維首輪力退2021年世錦賽金牌得主駱建佑，16強賽碰上世界第30的常山幹太，決勝局一度陷入11比18的劣勢，但他展現頑強韌性，硬是以21比19逆轉，歷經91分鐘苦戰挺進8強。

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王子維今日與世界第8的日本一哥奈良岡功大爭搶4強門票，這是兩人生涯首次碰頭，賽前奈良岡功大已放話要幫「同鄉」常山幹太復仇；值得一提的是，奈良岡功大昨日16強賽也打了85分鐘。

王子維此戰開局2比0領先後連掉6分，在落入4比10劣勢後追回2分，以6比11進入技術暫停。暫停過後，王子維一度逼近到9比12、3分差，可惜沒能一鼓作氣扳平比數，下半局又被拉開比數，一次沒過網被對手取得20比12、8個局點，王子維以13比21讓出首局。

▲▼台灣「羽球王子」王子維。（圖／達志影像／美聯社）

來到第2局，王子維打出3比0攻勢，儘管隨後以5比6遭超前，但他沒有氣餒，在8比8後連下3分，以11比8進入技術暫停。暫停過後，王子維繼續擴大分差，一度拉開16比9、7分差，但奈良岡功大下半局開啟猛烈反擊，將比數扳成17平，還好王子維及時穩住連拿2分要回領先，並以20比18取得2個局點，以21比19扳回1局。

來到決勝第3局，王子維開局就挑戰成功，以4比3領先，打成5比5後卻連掉3分，陷入5比8的劣勢，隨後雙方連續多拍來回，王子維被判球拍觸網犯規，以8比11進入技術暫停。暫停過後，王子維連得6分，反以14比11、3分超前，可惜接著遇上亂流連掉7分，陷入14比18、4分落後，最終在苦戰1小時16分鐘後以16比21落敗，止步男單8強。

關鍵字： BWF王子維日本公開賽羽球

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