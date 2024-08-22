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沒給予小球員足夠關注？洋基賈吉遭批評　洋基發聲明

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

日前紐約洋基前往賓夕法尼亞州威廉斯波特與底特律老虎交手，比賽結束後史坦頓島少年棒球聯盟教練拉特扎（Bob Laterza）批評洋基當家重砲、「法官」賈吉（Aaron Judge），認為他沒有對自己球隊的小球員給予足夠的關注，洋基官方今天（22日）發表聲明，全力澄清、支持賈吉並為其辯護。

拉特扎表示，在洋基隊輸給老虎隊的比賽中，當時賈吉站在打擊區，小球員興奮的呼喊賈吉的名字，賈吉卻忽略了他的小球員們，這讓他的球隊感到失望。

「不如轉身向那些認為你是英雄的孩子們揮手，」拉特扎說道，「他們是支付你工資的人，他們很失望，也許你會想彌補這一點，來看看他們」。

隨後洋基隊發表聲明，稱賈吉為「我們這項運動最偉大的大使之一」，並指出「我們的隊員在威廉斯波特度過了一天，在我們球隊之前與盡可能與聯盟小球員進行了聯繫，其中包括來自史坦頓島的球隊」。

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

再來對於拉特扎「支付你工資」一說，洋基官方則是補充道，「無論輸贏，我們都打算邀請他們來到洋基體育場，」球隊聲明中表示，「但是，如果史坦頓島的教練在以公開的方式作出激烈反應之前，先去打通電話了解事實，那就更好了，向我們伸出援手是明智的做法，也可以為他的年輕球員樹立一個好的榜樣，賈吉始終表現出友善和尊重」。

在今天與守護者的比賽開打之前，賈吉受訪則表示，他對拉特扎的評論沒有回應，「我不會給他回應，因為這關係到孩子們，」賈吉說道。而主帥布恩（Aaron Boone）也全力支持賈吉並理解賈吉不願回應這些評論的說法，布恩簡單的說道，「他已經盡力了」。

關鍵字： MLB紐約洋基賈吉

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