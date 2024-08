沒給予小球員足夠關注？洋基賈吉遭批評　洋基發聲明

▲賈吉(Aaron Judge)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

日前紐約洋基前往賓夕法尼亞州威廉斯波特與底特律老虎交手,比賽結束後史坦頓島少年棒球聯盟教練拉特扎(Bob Laterza)批評洋基當家重砲、「法官」賈吉(Aaron Judge),認為他沒有對自己球隊的小球員給予足夠的關注,洋基官方今天(22日)發表聲明,全力澄清、支持賈吉並為其辯護。

Aaron Judge declines to respond after Little League coach says Yankees slugger ignored his team https://t.co/CPQ1GSEC4I