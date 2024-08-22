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道奇王牌葛拉斯勞傷病狀況不佳　可能無法準時回歸

▲道奇王牌葛蘭斯勞。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇王牌葛拉斯勞（Tyler Glasnow）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

道奇王牌葛拉斯勞（Tyler Glasnow）17日因右肘肌腱炎被放進15天傷兵名單，現在卻傳出傷病狀況不佳，可能無法準時回歸。

根據《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導，葛拉斯勞因右肘肌腱炎目前還無法進行投球訓練，可能在傷兵名單待超過原先預估的15天。

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據報導指出，葛拉斯勞非常渴望盡快重返賽場，但道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）為了保護他健康，因此拒絕他的請求，「他拼命想要參加比賽，我們在季末一向非常謹慎，為最後的衝刺做好準備，他是我們這個賽季的重要一環，如果讓他太快投球，那我從第1球開始就會提心吊膽，我認為這對他和球隊都不好，我們做出正確決定了。」

2021年葛拉斯勞進行過手肘韌帶置換手術（Tommy John），本季他也已經投出單季新高的134局，並繳出9勝6敗、防禦率3.49、每局被上壘率0.95、被打擊率0.190，送出168次三振的成績單。

目前道奇以76勝52敗暫居國聯西區龍頭，但身後的響尾蛇和教士都只落後道奇4場勝差，巨人雖然戰績65勝64敗，距離外卡卻只有3.5場勝差。

關鍵字： MLB棒球道奇葛拉斯勞

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