何恆佑擔任U23隊長！最開心與恩師周宗志並肩再戰

▲ U23中華隊，何恆佑擔任隊長。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中華U23代表隊22日進行首場熱身賽，5比1擊敗台北市興富發。這次中華隊指派統一獅何恆佑擔任隊長，總教練郭李建夫表示，「他在高中有當過隊長經驗，加上一壘要搭配教練一些指示，他比較得心應手。」

何恆佑是今早得知接下隊長任務，他笑稱，「其實一開始大家都有在講，因為我年紀最大，可能我也給周教練（周宗志）帶過，他有事先跟其他教練說，有什麼事情可以交代給我。」

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過去在穀保，何恆佑說，自己主要是副隊長的角色，有別於學生時期，這次入選U23，更懂得應對，「大家都成人，知道該做什麼，自己主要還是希望氣氛弄好，投手、野手距離不要太遠。」

當初入選U23中華隊，何恆佑笑稱，二軍總教練劉育辰與他鬥嘴，「他就說真好可以出國比賽，啊我就去對面（中國）而已。」話鋒一轉，他嚴肅說道，「既然入選了，就是好好打，畢竟這是國家的榮譽。」

最令他開心的是能夠再與恩師周宗志一同奮戰，「真的沒想過還可以跟周教練同隊一起比賽！」

總教練郭李建夫透露，為集中火力，安排王念好、何恆佑與劉俊緯扛中心打線。其中何恆佑會以一壘為主，他今天在練習賽打第5棒，分別靠野選、保送上壘。