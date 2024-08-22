投手大谷復健順利！主帥透露依計畫明年復出　山本由伸9月中歸隊

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在今天（22日）賽前提及「投手大谷」復健狀況，以及具體投手身份復出時間，同時也對另一位日籍投手山本由伸的復健狀況非常滿意。

根據日媒《Sponichi Annex》報導，大谷翔平昨天賽前在場內練投，也是手術後首次連續2天進行練投，總教練羅伯斯也向大家透露他的投球狀況，「翔平的投球訓練計劃進展順利。坦白說，我不太確定他投球的具體進展，但根據我所觀察到的情況，一切都朝著正面方向發展。」

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此外，羅伯斯還進一步指出，雖然陣中包括王牌葛拉斯勞（Tyler Glasnow）在內的先發輪值傷病狀況多，但這不會影響球隊今年的計畫，預計大谷翔平仍照著原計劃，在明年回到大聯盟投手丘。

因右肩腱板拉傷進入60天傷兵名單的山本由伸今天進行模擬賽，羅伯斯表示對於他的狀況很滿意，「這是很大的進步，他投得很好，雖然第2局控球有些失誤，但整體內容非常不錯，對由伸來說是非常正面、積極的一天。」

羅伯斯安排山本由伸下週將進行3局投球，順利完成就會進行小聯盟復健賽，到時球隊會觀察狀況決定什麼時候讓他回大聯盟，目前最有機會在9月中回歸。

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）