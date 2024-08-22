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謝榮豪突被叫代打：想像自己是陳金鋒　平野下令別揮棒有原因

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟後援投手謝榮豪20日對統一獅之戰，被安排上場代打，最終遭到統一獅隊的投手林佳緯三振。賽後，謝榮豪幽默表示，上場時想像自己是陳金鋒。

謝榮豪在接受訪問時直呼，「投球都沒人要看，都看打擊，哇！」當時的情況讓他感到有些搞笑，「叫到我的時候就覺得很好笑，我就想怎麼可能，還在想要幹嘛？要戴什麼？那邊借了一下俊秀的頭盔、打擊手套、球棒，還有詹咩（詹子賢）的護肘。」

在第8局，統一獅隊已經大比分落後，選擇讓中外野手林佳緯接替登板；他投出143公里的快速球，並成功三振謝榮豪。這也是林佳緯生涯首K。最終，中信兄弟隊以11比4獲勝。

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對於派謝榮豪上場代打的決定，中信兄弟總教練平野惠一解釋，「當時對方換野手上來投球，因為比賽也到後段了，我想不要讓主力打者去對決野手，畢竟每個打席對他們的成績都很重要。我也有跟榮豪說，最怕觸身球，所以請他站在打擊區最後方，不要揮棒避免受傷。」

謝榮豪上一次打擊要追溯到高中時期，相隔十幾年站上打擊區時，隊友在場邊大喊「揮一個」，他笑說，「沒有啦，（總教練）有交代不要受傷。我上去的時候，隊友的歡呼聲比我投球時還大聲，感覺球速蠻快的，但他應該也只是丟直球，我只是準備好要閃而已。」

最終，謝榮豪遭三振，但感到滿足，「大家跟我擊掌，你看！第一次被三振還那麼多人跟我擊掌，都說沒關係。」

他開玩笑稱，「我剛上去的時候，我想像自己是陳金鋒。」隨後表示，「首K、首K，其實有機會的話，希望下次上去的時候可以爭取一下揮個棒。」

▲謝榮豪 。（圖／中信兄弟提供）

▲謝榮豪 。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中信兄弟統一獅謝榮豪林佳緯代打

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