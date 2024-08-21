班恩二軍實戰自認狀態佳　睡眠問題成唯一挑戰

▲班恩。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將搶在831大限之前補強新洋投班恩，昨天（20日）已經在二軍出賽，他自認狀況很好，已經做好準備比賽，不過有一個狀況還需要適應，「天氣、食物對我來說都不是問題，主要是睡眠不足。」

班恩抵台後於16日開始隨隊，昨天到二軍實戰，不過比賽因雨取消。他投2局用30球左右，沒有失分，球速最快147公里、148公里。

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這是班恩首次到亞洲職棒打球，「我很興奮能夠到這裡，謝謝富邦球團給予這個機會。」關於昨日的比賽，他說，「狀態非常好，雖然已經10天沒投球，但一步一步慢慢來，這是好的開始。」

班恩本季曾效力美國大西洋聯盟、墨西哥聯盟，是提華納公牛隊衝刺季後賽的輪值要角；在墨聯3場出賽拿下2勝，防禦率僅1.06，近一場出賽是8月7日的墨聯季後賽，當時先發5局僅失1分。

首次加入中職球隊，班恩並沒有太多認識的熟悉面孔，「目前只有在味全的艾璞樂，來台灣之前，他有給我許多建議。」

艾璞樂曾經效力過富邦，他也告訴班恩，無論是在味全，還是富邦，大家都很好，「他對台灣有很高的評價，也讓我非常期待來這裡。」

班恩指出，翻譯已經帶他品嘗過餃子、牛肉麵等台灣特色小吃，目前對於食物、天氣都沒有太大的適應問題，但被時差打敗了，「我現在需要更多睡眠，看來還要調整一下。」