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擔任反歧視大使！連珍羚曾遭年齡歧視　吳佳穎要大家認識真正的她

▲柔道女王連珍羚及射擊甜心吳佳穎，化身反日常歧視大使 。（圖／中華衛生心理協會提供）

▲柔道女王連珍羚及射擊甜心吳佳穎，化身反日常歧視大使 。（圖／中華衛生心理協會提供）

體育中心／綜合報導

台灣奧運選手連珍羚與吳佳穎今天（21日）出席「日常歧視一點都不輕微」衛教記者會，分享在追求運動成績的過程中，曾遭受職業、性別以及年齡的日常歧視。連珍羚接下來將返回日本，跟教練討論未來的職業規劃。吳佳穎將專心投入備戰2026年名古屋亞運。

柔道女王連珍羚第3度征戰奧運，在巴黎奧運16強之戰交手塞爾維亞女將科羅馬（Mariama Koroma），最終飲恨落敗，無緣挺進8強。

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連珍羚從小就喜歡柔道，「感覺只有穿上道服，才是真正的自己」，通常柔道選手會在30歲前退休，自上一屆東京奧運後，許多網友批評「妳老了，不用硬撐」、「這麼大年紀繼續比賽，要怎麼生小孩」。

面對這些「年齡歧視」，連珍羚表示，「我們應該用運動家的精神去化解日常歧視，學會反思自己同時更要彼此尊重。」

▲柔道女王連珍羚及射擊甜心吳佳穎，化身反日常歧視大使 。（圖／中華衛生心理協會提供）

▲柔道女王連珍羚化身反日常歧視大使 。（圖／中華衛生心理協會提供）

射擊選手吳佳穎因長相甜美而有「射擊甜心」封號，常常看到網友留言「妳這麼漂亮，不用靠運動就會紅啦！」、「廣告拍那麼多，幹嘛要運動那麼辛苦」。

吳佳穎表示，「這些留言可能有些是出自善意，但還是希望大家能放下對外在形象的刻板印象，而更多關注我在運動上所做的努力，認識真正的吳佳穎。」

▲柔道女王連珍羚及射擊甜心吳佳穎，化身反日常歧視大使 。（圖／中華衛生心理協會提供）

▲射擊甜心吳佳穎化身反日常歧視大使 。（圖／中華衛生心理協會提供）

連珍羚從巴黎奧運回來，跟教練請假2週，很興奮難得能參加回國後的遊行活動，接下來會先返回日本與教練討論未來的職業規劃，但會開始與團隊規劃推廣柔道的相關事宜，希望讓更多人認識柔道。

「射擊甜心」吳佳穎表示，回國後感受到家人、朋友與粉絲熱情的歡迎，接下來將會專心投入訓練為2026年名古屋亞運做準備。

兩位國手今天化身反日常歧視大使，以柔道「摔倒」及「射擊」日常歧視小惡魔，呼籲大眾三招預防日常歧視：「察覺差異，尊重彼此」、「換位思考，互相溝通」、「反思自己，力行共好」共創友善環境。

▲柔道女王連珍羚及射擊甜心吳佳穎，化身反日常歧視大使 。（圖／中華衛生心理協會提供）

▲柔道女王連珍羚及射擊甜心吳佳穎，化身反日常歧視大使 。（圖／中華衛生心理協會提供）

關鍵字： 2024奧運連珍羚吳佳穎

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