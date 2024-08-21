運動雲

>

12強內野添生力軍？鄭宗哲本季第11轟出爐

▲匹茲堡海盜台灣好手鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

▲匹茲堡海盜台灣好手鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

海盜2A鄭宗哲21日（台灣時間）轟出本季第11發全壘打，12強賽總教練曾豪駒剛啟程赴美觀察旅美好手，首站就是2A，若保持手感有機會在教頭面前獻技。

[廣告]請繼續往下閱讀...

海盜2A前3局以0比3落後巨人2A，鄭宗哲4局上第二打席轟出右外野全壘打，幫助球隊追成1分落後，5局上扳平比數，鄭宗哲選到保送上壘，可惜留下殘壘，不過海盜2A最終仍以7比5逆轉勝。

鄭宗哲4打數1發全壘打，貢獻2打點，打擊率.224，前一轟是8日敲出，本月累計2轟，差兩支就能追平去年個人最多13轟。曾豪駒首站目的地就是鄭宗哲與陳柏毓所效力的海盜2A隊，期盼他們屆時能有好表現。不過鄭宗哲目前仍在海盜隊40人名單，12強賽必須非大聯盟40名單內才能參賽，曾豪駒與情蒐小組此行目標是盡可能觀察所有旅美球員。

台加混血兒林台加在洋基1A出賽，此戰熄火無安打，5支0，不過利用滾地球進帳1打點，吞2次三振，打擊率.220。

關鍵字： 鄭宗哲海盜2A林台加洋基1A12強賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

王子維拍落世錦賽金牌！　豪取對戰3連勝闖日本賽16強

王子維拍落世錦賽金牌！　豪取對戰3連勝闖日本賽16強

快訊／U15中華3投聯手無安打12比0勝尼加拉瓜　分組第一闖複賽

快訊／U15中華3投聯手無安打12比0勝尼加拉瓜　分組第一闖複賽

富邦悍將明年迎接AI女神李珠珢？球團：有消息另行公佈

富邦悍將明年迎接AI女神李珠珢？球團：有消息另行公佈

索托、賈吉「背靠背開轟」締造大聯盟紀錄　本季第5次隊史第二　

索托、賈吉「背靠背開轟」締造大聯盟紀錄　本季第5次隊史第二　

曾豪駒、陳瑞昌今晚赴美！情蒐12強戰力首站鄭宗哲

曾豪駒、陳瑞昌今晚赴美！情蒐12強戰力首站鄭宗哲

爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」　前體育主播：明年來報到

爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」　前體育主播：明年來報到

大谷翔平「40-40」紀錄再等等　道奇3比0完封水手

大谷翔平「40-40」紀錄再等等　道奇3比0完封水手

快訊／「麟榤配」首秀打退日本最強男雙　李洋恭賀：王齊麟認真點

快訊／「麟榤配」首秀打退日本最強男雙　李洋恭賀：王齊麟認真點

籃球史上第一人！　詹皇成就榮耀5大MVP「大滿貫」紀錄

籃球史上第一人！　詹皇成就榮耀5大MVP「大滿貫」紀錄

大谷翔平術後首次連2天練投　卡特球、滑球解禁了

大谷翔平術後首次連2天練投　卡特球、滑球解禁了

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

熱門新聞

王子維拍落世錦賽金牌！　豪取對戰3連勝闖日本賽16強

快訊／U15中華3投聯手無安打12比0勝尼加拉瓜　分組第一闖複賽

富邦悍將明年迎接AI女神李珠珢？球團：有消息另行公佈

索托、賈吉「背靠背開轟」締造大聯盟紀錄　本季第5次隊史第二　

曾豪駒、陳瑞昌今晚赴美！情蒐12強戰力首站鄭宗哲

爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」　前體育主播：明年來報到

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王子維拍落世錦賽金牌！挺進日本賽16強

2U15中華聯手無安打勝尼加拉瓜　分組一晉級

3悍將明年迎接李珠珢？球團發聲了

4索托、賈吉背靠背開轟刷新紀錄

5曾豪駒、陳瑞昌今晚赴美！首站鄭宗哲

最新新聞

1普洛法超前三分砲助教士勝雙城

2教頭親揭U18中華隊陣容決策

3黃鎮、劉元凱續披台啤雲豹戰袍

4大谷翔平雙安加碼第38盜

5谷愛凌辣舞嗆中國酸民：黑子做了什麼？

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎擂台單挑林郁婷！　拳后「螃蟹拳」被反制笑翻

林書豪右眼眉角濺血送醫！　林書緯喊話：被打很不合理

陳晨威猛打「請假」退場　樂天教頭贏球自我反省

#林郁婷 不畏性別紛擾摘金！生涯 #大滿貫 正式升格世界拳后 #巴黎奧運

爆李珠珢「明年來台灣報到」　前體育主播：跟球隊談好了

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366