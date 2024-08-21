12強內野添生力軍？鄭宗哲本季第11轟出爐

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▲匹茲堡海盜台灣好手鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

海盜2A鄭宗哲21日（台灣時間）轟出本季第11發全壘打，12強賽總教練曾豪駒剛啟程赴美觀察旅美好手，首站就是2A，若保持手感有機會在教頭面前獻技。

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海盜2A前3局以0比3落後巨人2A，鄭宗哲4局上第二打席轟出右外野全壘打，幫助球隊追成1分落後，5局上扳平比數，鄭宗哲選到保送上壘，可惜留下殘壘，不過海盜2A最終仍以7比5逆轉勝。

鄭宗哲4打數1發全壘打，貢獻2打點，打擊率.224，前一轟是8日敲出，本月累計2轟，差兩支就能追平去年個人最多13轟。曾豪駒首站目的地就是鄭宗哲與陳柏毓所效力的海盜2A隊，期盼他們屆時能有好表現。不過鄭宗哲目前仍在海盜隊40人名單，12強賽必須非大聯盟40名單內才能參賽，曾豪駒與情蒐小組此行目標是盡可能觀察所有旅美球員。

台加混血兒林台加在洋基1A出賽，此戰熄火無安打，5支0，不過利用滾地球進帳1打點，吞2次三振，打擊率.220。