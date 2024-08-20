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金門之子李洋21日為統一獅開球　坐車繞行球場一圈接受歡呼

▲▼李洋為統一獅開球。（圖／統一獅提供）

▲李洋將為統一獅開球。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

巴黎奧運羽球男雙金牌國手李洋，8月21日將到台南棒球場為統一獅開球，更將乘坐汽車繞行台南棒球場，讓全場球迷為他歡呼。

李洋與王齊麟在巴黎奧運以全勝之姿奪下羽球男雙金牌，締造史上第一對在奧運羽球男雙連霸的組合。

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這是李洋最後一次奧運參賽，巴黎奧運之後將擔任教職，台北羽球公開賽或是年終大獎賽可能是他與王齊麟搭檔的最後比賽，之後李洋將會退役。

統一獅與金門酒廠棒球主題日活動，金門酒廠特地邀請「金門之子」李洋在8月21日前進台南立棒球場開球，與獅迷共享金牌榮耀，李洋將會乘坐汽車繞行台南棒球場，並為比賽開球。

獅隊表示，將會為李洋舉行一場別開生面，專屬於李洋的開球儀式，李洋開球後也會有神秘的抽獎活動。

當日統一獅將與中信兄弟對戰，祭出「麟洋配台灣之光全壘打賞活動」，只要統一獅球員擊出全壘打，隨即抽出現場球迷票號，贈送金門高粱麟洋配台灣之光高粱酒，陽春砲抽出1位、2分砲抽出2位，以此類推，擊出全壘打的統一獅球員亦可獲得一瓶酒。

場外將舉辦金酒勝投王遊戲互動，持當日賽事門票票券現場球迷參加遊戲，完成指定任務即可獲得精美贈品。

▲統一獅與金門酒廠棒球主題日 。（圖／統一獅提供）

▲統一獅與金門酒廠棒球主題日 。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 中職棒球2024奧運李洋

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