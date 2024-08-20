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快訊／施顏宗涉賭遭攻城獅開除　新聯盟TPBL強調一定重罰

▲▼「阿飛」施顏宗披上1號紫色戰袍加盟攻城獅。（圖／新竹攻城獅提供）

▲「阿飛」施顏宗涉賭交保，攻城獅宣布開除。（圖／新竹攻城獅提供）

記者游郁香／綜合報導

效力新竹攻城獅，綽號「阿飛」的施顏宗，昨(19)日爆出上周因涉賭事件遭地檢署約談，遭攻城獅火速開除，台灣職業籃球大聯盟(TPBL)今(20)日也發出聲明強調，雖尚未公告規章細節，聯盟與球團皆秉持高道德標準檢修規章制度，往後凡確認涉及賭博之球員，聯盟將尊重球團懲處外，也將依照聯盟規章處以重罰。

現年32歲的施顏宗，過去就讀三民家商、義守大學時期，就以能飛擅扣聞名，2015年以SBL「選秀狀元」之姿加盟達欣，隨後陸續轉戰SBL璞園、PLG桃園璞園領航猿、SBL彰化柏力力，上個賽季則加入風城軍團攻城獅效力。未料昨日竟傳出他涉賭遭約談，訊後以2萬元交保，攻城獅火速宣布開除他。

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攻城獅總經理張樹人昨日受訪時表示，上賽季開打前，球員都有簽署合約，明訂若涉賭將罰薪資3倍，施顏宗當時並未向球隊透露有任何涉賭行為，球團直到昨日才得知消息，對不法情事絕對勿枉勿縱。

TPBL今日也發出聲明強調，雖尚未公告規章細節，聯盟與球團皆秉持高道德標準檢修規章制度，往後凡確認涉及賭博之球員，聯盟將尊重球團懲處外，也將依照聯盟規章處以重罰。

以下為TPBL聲明：

新竹御嵿攻城獅球員施顏宗因涉嫌賭博情事，於上週遭地檢署偵訊，在訊問後以現金交保。本聯盟雖尚未公告規章細節，然聯盟與球團皆秉持高道德標準檢修規章制度，往後凡確認涉及賭博之球員，聯盟將尊重球團懲處外，也將依照聯盟規章處以重罰，以維護得來不易的籃球環境。

關鍵字： TPBL新竹攻城獅施顏宗

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