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直落二力退地主名將　前球后莎芭蓮卡奪辛辛那提大師賽冠軍

▲莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。（圖／路透）

▲莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年辛辛那堤大師賽女單決賽，白俄羅斯前世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在鏖戰1小時15分鐘後成功以6比3、7比5擊敗世界排名第六的美國名將佩古拉（Jessica Pegula），莎芭蓮卡成功奪下今年辛辛那提大師賽冠軍，也是她自澳網以來今年第二座冠軍。

這場比賽是兩人職業生涯第七次交鋒，也是決賽中的第一次，莎芭蓮卡延續本站賽事中在發球線上的主導地位，並完成了首盤唯一破發，以3比1領先。

莎芭蓮卡在自己的發球局中只丟四分，一發命中率更是超過了70%，第一盤結束後以6比3拿下。

次盤莎芭蓮卡開局就再度破發得手，並憑藉著Love Game保發取得2比0領先。雖然比賽中段佩古拉展現驚人韌性將比數追至5比5， 但莎芭蓮卡在下一局還是破掉佩古拉的發球局，最後以保發迎接勝利，收下冠軍。

「我想說，我確實打出了很棒的網球」，冠軍得主莎芭蓮卡賽後說道，「今天可能不是我生涯打出的最佳網球，但我肯定會達到既定目標」。

「隨著我參加的每場比賽，我感覺越來越好，希望在美網上我能夠繼續提高水準，我甚至可以打出比以前更高、更優質的比賽內容」。

值得一提的是，莎芭蓮卡決賽統治級的表現也讓對手甘拜下風。「有趣的是，我一開始以為主持人說的是小威廉斯（Serena Williams）。今天她的發球的方式感覺就像小威廉斯」，佩古拉賽後受訪時也不忘稱讚莎芭蓮卡，「我不知道，今天我可能更想要面對小威廉斯而不是莎芭蓮卡」。

「難以置信的幾週，」佩古拉補充說道，「不幸的是，今天她的表現太好了，我的意思是，她打出了非常高的水準，而且似乎並沒有下降的趨勢，最後我有一些機會，但沒能做到」。

「但是，是的，我真的為自己過去幾週所表現出的水準感到自豪，參加了很多比賽，我想向自己證明我可以連續贏得很多比賽並能夠應對許多不同的挑戰，適應不同城市和一切的條件」。

關鍵字： WTA辛辛那提大師賽莎芭蓮卡

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