直落二力退地主名將　前球后莎芭蓮卡奪辛辛那提大師賽冠軍

實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年辛辛那堤大師賽女單決賽,白俄羅斯前世界球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)在鏖戰1小時15分鐘後成功以6比3、7比5擊敗世界排名第六的美國名將佩古拉(Jessica Pegula),莎芭蓮卡成功奪下今年辛辛那提大師賽冠軍,也是她自澳網以來今年第二座冠軍。

3 - Since 2004, Aryna Sabalenka is the third player to win the title at the Cincinnati Open without dropping a set after Vera Zvonareva in 2006 and Ashleigh Barty in 2021. Perfect. #CincyTennis | @CincyTennis @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/JkjU09meBB

這場比賽是兩人職業生涯第七次交鋒,也是決賽中的第一次,莎芭蓮卡延續本站賽事中在發球線上的主導地位,並完成了首盤唯一破發,以3比1領先。

莎芭蓮卡在自己的發球局中只丟四分,一發命中率更是超過了70%,第一盤結束後以6比3拿下。

次盤莎芭蓮卡開局就再度破發得手,並憑藉著Love Game保發取得2比0領先。雖然比賽中段佩古拉展現驚人韌性將比數追至5比5, 但莎芭蓮卡在下一局還是破掉佩古拉的發球局,最後以保發迎接勝利,收下冠軍。

1st trophy since #AusOpen



3rd seed Aryna Sabalenka won her 2nd title of the season by beating home favorite Jessica Pegula 6-3, 7-5 in the Cincinnati Open final



"I will treat myself with a tequila, with my cocktail, which is Margarita, really a great one."#CincyTennis pic.twitter.com/dZYk3MI13n