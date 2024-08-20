柯瑞金牌戰轟8顆三分後被藥檢　蟻人：我們無法在休息室慶祝

Ant, KD, and Steph had to be drug-tested after the Olympic final



(via @boardroom) pic.twitter.com/ezHKgP8EEP — Bleacher Report (@BleacherReport) August 20, 2024

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)在巴黎奧運金牌戰猛轟8顆三分，其中4顆集中在最後3分鐘，率美國男籃力退地主法國完成5連霸，迎來個人生涯首面奧運金牌，但「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)近日受訪時爆料，他和柯瑞、杜蘭特(Kevin Durant)賽後都被抓去藥檢，無法在休息室好好慶祝奪金。

NBA新生代明星艾德華茲最近與偶像杜蘭特一起參加活動，「蟻人」爆料他們兩人和柯瑞在巴黎奧運金牌戰後沒能好好慶祝，「我們甚至無法真正地在休息室裡慶祝，因為我、他(指杜蘭特)和柯瑞必須接受藥檢或類似的檢查。」

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▲勇士天王柯瑞幫助美國男籃奪金後被藥檢。（圖／達志影像／美聯社，下同）

主持該活動的前NBA球員羅斯(Jalen Rose)打趣說道，「他們讓柯瑞接受藥檢是應該的，他終結比賽的方式太瘋狂了。」艾德華茲和杜蘭特對此也表示認同，「咖哩大神」金牌戰三分12投8中攻下24分，是美國隊締造金牌5連霸的大功臣。

美國媒體《運動畫刊》指出，「籃球一個不太為人知的事實是，球員繳出精彩表現後經常會被藥檢。有時，球員甚至沒有機會慶祝那些重要時刻，因為他們要藥檢。不幸的是，對柯瑞、杜蘭特和艾德華茲來說，這正是他們在巴黎奧運所經歷的情況。」