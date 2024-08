柯瑞金牌戰轟8顆三分後被藥檢　蟻人：我們無法在休息室慶祝

Ant, KD, and Steph had to be drug-tested after the Olympic final (via @boardroom ) pic.twitter.com/ezHKgP8EEP

記者游郁香/綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)在巴黎奧運金牌戰猛轟8顆三分,其中4顆集中在最後3分鐘,率美國男籃力退地主法國完成5連霸,迎來個人生涯首面奧運金牌,但「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)近日受訪時爆料,他和柯瑞、杜蘭特(Kevin Durant)賽後都被抓去藥檢,無法在休息室好好慶祝奪金。

From KD’s clap backs, to drug tests after winning gold, and everything in between… the KD/Anthony Edwards panel did NOT disappoint @theantedwards_ | @KDTrey5 | @JalenRose | @Fanatics | @FanaticsFest pic.twitter.com/opYo9QrzWb