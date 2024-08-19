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戴培峰渴望12強賽、奧運　難忘亞青冠軍戰吞4K談競爭心態

▲▼U18亞青記者會，戴培峰出席勉勵學弟。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18亞青記者會，戴培峰出席勉勵學弟。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

U18亞洲盃青棒賽19日舉辦記者會，由上屆亞青主戰捕手、現效力富邦悍將的戴培峰出席鼓勵學弟，回憶該屆亞青冠軍戰吞下4K影響自己很深，他也期待學弟保有「競爭心態」勇敢迎戰各國好手。

受疫情影響亞青不斷延期比賽，上屆即是2018年在宮崎舉辦的亞青，當時戴培峰剛從平鎮高中畢業，而且剛選秀結束成為「準職棒球員」，對亞青信心滿滿，不過卻從中上了課。

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戴培峰表示，「當時剛選秀完，對自己很有信心，但跟日、韓交手後，發現對手比想像還要強，當時覺得很有機會，但只有第二名，希望今年學弟幫我們報仇。」

難忘當年亞青冠軍戰被韓國隊投手群4K，最後以亞軍作收，戴培峰坦言，「那場比賽影響很深，自信滿滿但結果摔跤，回國後一度對自己很沒信心，從低潮慢慢回到場上。」去年參加亞運又遇到韓國王牌文東珠，也受到壓制，從國際賽可以體會跟各國差距，必須努力訓練競爭。

心態上也要保持競爭力，戴培峰鼓勵中華隊學弟，「要保有競爭、贏球的心態，若只想著『學習』代表認輸，其實我們能力不輸其他選手，所以要保持競爭的心態。」

去年經典賽未進入國家隊最後名單，今年將迎接世界12強賽，戴培峰坦言，「12強賽是經典賽之後最重視的一個目標，告訴自己不能安於現況，要訓練得更好。」

去年亞運經驗也讓戴培峰很嚮往奧運，下屆2028洛杉磯奧運棒球將回歸，戴培峰坦言，「大型運動賽會的氣氛很不一樣，對運動員來說是很榮幸的一件事，大家都很渴望登上那個舞台。」

關鍵字： 亞洲盃青棒U18亞青戴培峰競爭心態奧運

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