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張宥謙接U18隊長壓力大　下周對決未來學長統一獅霸氣宣言

▲▼U18中華隊張宥謙、戴培峰、江庭毅 。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18中華隊張宥謙 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

U18亞洲盃將於9月2日在台灣開打，玉里高中王牌張宥謙日前接下隊長一職，他坦言，壓力大到睡不好，不過仍準備好帶隊出征，拚冠軍留台灣。

U18中華隊隊長上周由陳睦衡交接給張宥謙，突然接下隊長職務，張宥謙表示，「睦衡把大家整合得很好，大家也都很挺我，接下來再把大家團結在一起。」

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張宥謙生涯首次穿上中華隊球衣，他坦言，「第一天集訓感受到跟大家有落差，集訓一個月慢慢跟上大家的腳步，把大家當做榜樣，向睦衡、鉑濬、偉喆學習，因為他們去年有U18經驗。」雖然一開始接隊長想法很多，他坦言，「壓力大，睡不好，現在睡得比較好一點了。」

近期U18中華培訓隊與台鋼雄鷹交手練習賽，剛好對決新日籍投手吉田一將，張宥謙透露，「他投球跟其他投手比起來，很有威嚇力。」

張宥謙在今年選秀會上獲得統一獅第二輪青睞，總教練林岳平對他期待相當高，剛好下周練習賽有機會遇到統一獅二軍，張宥謙坦言，「很期待，是未來的隊友，一樣想辦法贏他們。」

U18中華隊將於21日選出18人正式名單，已經和道奇簽約的柯敬賢將在22日返國向中華隊報到，中華隊總教練吳柏宏表示，「目前到最後一階段，跟更高層級職棒二軍、大學隊、U23中華隊等比賽，讓選手培養默契，相信投、打、守調整到最高峰，相信可以把冠軍盃留在台灣。」

關鍵字： U18中華隊張宥謙亞洲盃隊長美洲盃

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