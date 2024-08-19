U15中華隊1比5不敵墨西哥　預賽吞首敗

▲U15中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U15世界盃19日（台灣時間）中華隊第3戰交手墨西哥，打線遭到壓制，全場僅3支安打，靠對方守備失誤攻下唯一分數，最終以1比5落敗。

中華隊先發投手王浚豪首局順利壓制對手，2局上遇到亂流，連挨2安打掉1分，留下得點圈危機，交給吳昊翔接替，也遭到安打狙擊，失1分得算在王浚豪帳上。

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墨西哥3局上又發動攻勢，中華隊換捕手企圖止血，不過仍讓對方掃長打掉1分，以0比3落後。中華隊4局上保送後被敲深遠飛球，右外野手發生失誤攻佔滿壘，隨後游擊手也失誤讓對方攻下2分，以0比5落後。

中華隊5局下反攻，林崴擊出三壘滾地球，靠著對方三壘手傳球失誤一口氣繞回本壘得分。6局下蘇子進靠保送上壘，兩出局後林崴敲安打，但跑者在本壘前遭到觸殺，最終以1比5落敗。

中華隊先發投手王浚豪投2局失2分承擔敗戰，吳昊翔中繼2.2局失3分，其中有2分非責失分，吳壬睿後援3.1局僅被敲1安打無失分。墨西哥先發投手比亞勞斯（Diego Villarauz）主投5局失1分非責失分奪勝投。

中華隊首戰擊敗荷蘭，再擊退委內瑞拉，此戰首度落敗，預賽累計2勝1敗，還有2場預賽將對戰南非、尼加拉瓜爭取晉級複賽資格。

