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徐生明盃今年11月開打！味全龍85號球衣將義賣贊助

▲味全龍徐總日，師母謝榮瑤 。（圖／味全龍提供）

▲味全龍徐總日，師母謝榮瑤賽前致詞， 開球嘉賓李四川副市長   。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍18日舉行一年一度「徐總日」，全隊穿上「85」號球衣紀念已故「徐總」徐生明，遺孀「師母」謝榮瑤同樣沒有缺席。她很感激球團每年都為了這一天費盡心思，隨後透露，今年的徐生明國際少棒錦標賽，預計11月23日至26日彰化開打，歡迎大家來走走。

為紀念「棒球魔術師」徐生明而舉辦的徐生明國際少棒錦標賽，差點在第10屆後停辦，所幸有貴人相助，徐生明盃得以續辦，且從去年開始，自美濃移至彰化舉行。

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師母透露，徐生明盃今年同樣辦在彰化永靖棒球場，今天「徐總日」賽前致詞，她也藉這個機會感謝大家一路以來的幫助，「11年來，不算短的日子，我真的很努力往前走，很感謝球團給予協助，還有贊助的球迷、企業們，謝謝你們成為我的後盾、支撐著我，讓徐生明棒球發展協會能把比賽繼續辦下去。」

前幾年的徐總日，總是在當天下起大雨，謝榮瑤擔心今天的天氣，特別是昨天的比賽又因雨保留。不過今天球場出了大太陽，師母相當感恩，徐總有聽她的話，「我有跟祂講，我不要淋到雨。」她也和徐總約好，24號徐總忌日，會再去高雄找祂，陪祂聊聊天。

味全龍全隊今天都穿著「85」球衣上場，球團透露，球衣在主題日結束後將回收簽名義賣，扣除成本後所得，會捐給徐生明棒球發展協會。

師母感謝球團一直以來的幫助，她透露，今年徐生明盃除了日本名古屋隊、韓國順天等國外球隊，有可能新增香港隊，對方相當積極，甚至有意自費參加，「明年可能還會有紐西蘭隊，當然還是先一步一步、慢慢來，先把今年的比賽好好辦完，還不敢想明年。」

▲味全龍徐總日，師母謝榮瑤 。（圖／味全龍提供）

▲味全龍徐總日，兩隊合影留念   。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 味全龍徐生明棒球彰化中職謝榮瑤

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