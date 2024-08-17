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李宗賢三呎線跑壘爭議　葉總問號表情包上線：搞得我好煩啊！

▲▼葉君璋抗議後問號。（圖／截自CPBL TV）

▲葉君璋抗議後問號。（圖／截自CPBL TV）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍17日迎戰富邦悍將，3局上發生李宗賢跑壘爭議，總教練葉君璋抗議妨礙守備，不過裁判經重播輔助判決後，維持原判，讓葉總滿臉問號。他在比賽決定延賽後受訪表示，「搞得我好煩。」他也強調，裁判判的判決都接受，但他們要能說服自己。

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味全龍先發投手伍鐸3局上兩出局後，面對李宗賢擊出投手前滾地球，因右腳被砸中後跌坐在地上傳球，一壘手郭嚴文沒有接到球，讓李宗賢一口氣跑上二壘。這時味全龍總教練葉君璋提出挑戰，審視李宗賢是否跑在線內，雖然畫面明顯兩隻腳都跑在線內，不過最終仍判內野安打加上守備傳球失誤上二壘。隨後劉俊豪敲出安打，悍將追平為1比1。

裁判進小房間看重播後做出判決，葉總受訪時透露，「他說沒有影響到守備，搞得我好煩！我怎麼知道，他就這樣講。裁判判的我們都接受，只是說，他們要說服的不是我們，而是他們自己。每次在判的時候，都有不同解釋方式。」

曾聽過球員跑在線上被判妨礙守備，理由是跑在線上守備員嚇到才暴傳。葉總說，「這是我印象深刻的一句話，今天我跟他們說，兩隻腳都跑在線內，他解釋說，是守備自己暴傳，跟跑壘無關。他們自己能說服自己就好了，自己說得通，我們也是尊重判決，我也不知道說什麼。」

過去曾有傳球砸到跑者被判妨礙守備的例子，葉總說，「最早之前有過選手跑在線內，傳球有打到跑者就妨礙守備，這是我很久之前的印象，通常都是這樣，我們有改規則，改了之後就不知道規則是什麼，他們自己應該確定好，說得通就好。」

根據總教練會議決議修訂規則補述3.06(C) 擊球員揮擊後，整支球棒拋入界內區觸及正欲採取守備行為(包括對傳球採取接球行為)之野手時，無論其 行為是否故意，皆視為妨礙守備。「觸及」係指徒增野手守備困難時，即可成立妨礙守備條件，無關是否碰觸野手身體或擊出球。

關鍵字： 味全龍爭議球判葉君璋跑壘爭議富邦悍將

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