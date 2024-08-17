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NFL明星放話能跑贏他　奧運金牌名將：他誰啊？

▲美國短跑明星萊爾斯（Noah Lyles）在巴黎奧運男子100公尺項目跑出9秒79，勇奪金牌。（圖／路透）

▲美國短跑明星萊爾斯（Noah Lyles）。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

美國名將萊爾斯（Noah Lyles）本屆巴黎奧運奪下1金1銅，但他過去稱NBA冠軍不是世界冠軍的言論仍在延燒中，NFL明星選手希爾（Tyreek Hill）就曾放話比田徑能跑贏他，對此萊爾斯則回應，「他誰啊？」

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根據《NBC體育》採訪，記者提到希爾對他放話時，萊爾斯先裝作不知道他是誰，並表示，「那個美式足球裡的獵豹是誰？我不記得他的名字了。」隨後他還詢問旁人，「誰是美式足球裡跑最快的？」對方給出希爾的名字後，他才想起來的樣子，並複誦1次他的名字

萊爾斯去年曾表示，你知道讓我感到最受傷的是什麼嗎？我得看著NBA總冠軍賽，他們替自己冠上世界冠軍的頭銜。什麼世界冠軍？美國的？別誤會，我喜歡美國，但這不是全世界。」

這個言論當時讓眾多NBA球員和粉絲不爽，之後當萊爾斯抱病參加奧運田徑200公尺，並拿到銅牌時，希爾公開質疑他裝病，「萊爾斯在這種情況下不能再說什麼了，他在裝病。」隨後更跟他約戰，「他說我們不是世界冠軍，那我們可以聊聊你最會的田徑。」

▲NFL明星選手希爾（Tyreek Hill）。（圖／路透）

▲NFL明星選手希爾（Tyreek Hill）。（圖／路透）

除了希爾外，尼克「鐵人」哈特(Josh Hart)近期上節目時也透露，自己曾希望萊爾斯會輸，「我真的希望他輸，這可能是第1次所有NBA粉絲團結起來表達不滿，我心裡也覺得很不爽。但最終我只能尊重他了，也無法繼續恨他。」

▲哈特（Josh Hart）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈特（Josh Hart）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2024奧運2024奧運田徑2024奧運國際巴黎奧運萊爾斯希爾NFL

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