NFL明星放話能跑贏他　奧運金牌名將：他誰啊？

???? Noah Lyles doesn’t seem to know who Tyreek Hill is ???? “What’s the cheetah guy from football? Well, I can’t remember his name.” ( @NBCSports ) #GoFins https://t.co/06nMApFKhr pic.twitter.com/COtOekXORf

▲美國短跑明星萊爾斯(Noah Lyles)。(圖/路透)

實習記者李立祥/綜合報導

美國名將萊爾斯(Noah Lyles)本屆巴黎奧運奪下1金1銅,但他過去稱NBA冠軍不是世界冠軍的言論仍在延燒中,NFL明星選手希爾(Tyreek Hill)就曾放話比田徑能跑贏他,對此萊爾斯則回應,「他誰啊?」

根據《NBC體育》採訪,記者提到希爾對他放話時,萊爾斯先裝作不知道他是誰,並表示,「那個美式足球裡的獵豹是誰?我不記得他的名字了。」隨後他還詢問旁人,「誰是美式足球裡跑最快的?」對方給出希爾的名字後,他才想起來的樣子,並複誦1次他的名字

萊爾斯去年曾表示,你知道讓我感到最受傷的是什麼嗎?我得看著NBA總冠軍賽,他們替自己冠上世界冠軍的頭銜。什麼世界冠軍?美國的?別誤會,我喜歡美國,但這不是全世界。」

這個言論當時讓眾多NBA球員和粉絲不爽,之後當萊爾斯抱病參加奧運田徑200公尺,並拿到銅牌時,希爾公開質疑他裝病,「萊爾斯在這種情況下不能再說什麼了,他在裝病。」隨後更跟他約戰,「他說我們不是世界冠軍,那我們可以聊聊你最會的田徑。」

▲NFL明星選手希爾(Tyreek Hill)。(圖/路透)

???? Tyreek Hill calls out Noah Lyles: "Noah Lyles can't say nothing after what's just happened to him, then he wants to come out and pretend he's sick... just speak on what you know about, and that's track. I would beat Noah Lyles." (@UpAndAdamsShow) #GoFins pic.twitter.com/UR7KmEs8Y2