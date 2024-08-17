洛杉磯奧運拳擊有望留下！世界拳盟已有42國加入包含台灣

▲ 台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

記者簡名杉／綜合報導

國際拳擊總會(IBA)風波不斷，加上今年巴黎奧運鬧出的種種爭議，使得該組織早已成為國際奧會(IOC)不承認的組織，若在2028年洛杉磯奧運前，沒有出現新的國際拳擊組織，拳擊項目可能就會遭到除名，現在世界拳擊聯盟(WB)宣布，已經有42個國家加入，包含台灣的中華隊也已經是會員，有望獲得國際奧會認可，在下一屆奧運繼續看到拳擊。

由俄羅斯主導的IBA於去年六月，因為未進行治理與財務改革，遭到國際奧會撤銷承認，但該組織不甘寂寞，仍在今年奧運處處刷存在感，甚至還在奧運開打期間，用台灣拳擊好手林郁婷與阿爾及利亞拳擊好手克莉芙(Imane Khelif)的性別議題炒作，但前後說法卻自打臉，讓自己成為笑柄。

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目前拳擊項目因為尚未有國際組織接手，今年的奧運為國際奧會接管主辦，國際奧會發言人曾表示，如果要在洛杉磯奧運看到拳擊，那就必須有新的國際管理機構接替IBA，而在2023年4月成立的「世界拳擊聯盟」(World Boxing)有望接替IBA位置。

雖然世界拳盟目前尚未獲得國際奧會承認，但他們已經宣佈有42個國家是他們的會員國，其中也包含中華隊，中華隊與巴基斯坦、斐濟、厄瓜多、不丹，是最新加入世界拳盟的五個國家，目前世界拳盟正在爭取國際奧會認可，有望趕在2028年前成為接替IBA的國際拳擊管理機構。